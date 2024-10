"ก้องธรณี" โชว์ความฟิตเต็มร้อย พร้อมปะทะ “ทาเกียร์” ศึก ONE 169

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เปิดประตูค่ายส.สมหมาย โชว์ความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนใหญ่ปะทะฝีมือกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้สปีดจัด วัย 30 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้โดยเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา "ก้องธรณี" ได้เปิดประตูค่ายส.สมหมาย โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อมวลชนได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ในไฟต์นี้ “ก้องธรณี” จะต้องวัดชั้นกับ “ทาเกียร์” นักสู้ความเร็วสูงจากรัสเซีย ที่นับตั้งแต่มาชก ONE เมื่อเดือน ก.พ.64 เจ้าตัวเคยปราบนักชกไทยมาแล้ว 3 ราย และยังเคยได้ปะทะกับ 2 นักสู้หัวกะทิของรุ่นนี้มาแล้วอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต และ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) มาแล้ว ซึ่ง “ก้องธรณี” กล่าวถึงความพร้อมครั้งนี้ไว้ว่า“ความพร้อมไฟต์นี้ ผมเตรียมตัวมาหลายสัปดาห์ กว่าจะถึงวันชกก็น่าจะพร้อมเต็มร้อย การประกบครั้งล่าสุดของผมกับทาเกียร์ วันนั้นที่ไม่ได้ชกกันเป็นเพราะทั้งผมและเขามีข้อผิดพลาดเรื่องค่าน้ำ เลยทำให้ไม่ได้ชกกันครับ”“ไฟต์นี้ประกบขึ้นมาเจอกันอีกครั้ง ผมมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ หนนี้ผมตั้งใจมากที่จะได้ปะทะกับเขา ครั้งนี้ผมพกอาวุธมาเต็มที่ เน้นหมัด เน้นศอก ความหนัก ความเร็ว มาเป็นพิเศษ”“ผมคิดว่าศึกครั้งนี้ ใครโดนก่อน ก็ต้องมีร่วง ผมเองก็อยากจะเป็นผู้ชนะเหมือนกัน โอกาสชนะมีแน่นอน ตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลแล้ว พร้อมชกแล้วครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH