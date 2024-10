ONE 169 จัดหนักชิงแชมป์โลก 3 คู่ “รถถัง” ป้องบัลลังก์ “จาค็อบ” คู่เอก "มาลีคิน" ปะทะ "รุงรุง"

เปิดโปรแกรมเต็มศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดยขอจัดหนักความเดือดขั้นสุด ด้วยไฟต์ชิงแชมป์โลกมากถึง 3 คู่ โดยมี 4 นักกีฬาไทย ร่วมลงชิงชัยได้แก่ “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.), "ก้องธรณี ส.สมหมาย", "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" และ "อาลีฟ ส.เดชะพันธ์"โดยคู่เอกนำรายการ “Spartak” อนาโตลี มาลีคิน สุดยอดนักสู้เจ้าของแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.), รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ชาวรัสเซีย เตรียมขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์เฮฟวีเวต ครั้งแรก พบกับ “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดัง จากเซเนกัล ที่เฝ้ารอโอกาสนี้มาอย่างยาวนานขณะที่คู่รอง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พร้อมทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่ 6 จากคู่ปรับเก่าอย่าง “จาค็อบ สมิธ” นักชกจากสหราชอาณาจักร ที่จะขอกลับมาแก้มืออีกครั้ง หลังตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปอย่างน่าเจ็บใจ ในการพบกันภาคแรก ในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE 157 เมื่อเดือน พ.ค.65อีกคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจ จะเป็นการพบกันของ 2 สาวยอดฝีมือ ระหว่าง “แจ็กกี บุนตัน” หญิงแกร่งมาดเท่ จากสหรัฐอเมริกา พบกับ “อนิสสา เม็กเซน” สาวแกร่งแรงเยี่ยงชาย จากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ เป็นเดิมพันขณะที่ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม จากเพชรบูรณ์ เตรียมดวลเดือดกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้สปีดจัด จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปะทะกันให้ได้ หลังก่อนหน้านี้ในศึก ONE Fight Night 25 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ทั้งคู่พลาดท่าทำน้ำหนักและค่าน้ำไม่ผ่าน จนทำให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิกไปด้าน “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เจ้าตำนานมวยไทย จากบุรีรัมย์ จะหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นครั้งที่ 2 ใน ONE พบกับของแรงอย่าง “จาง เป่ยเหมียน” นักสู้ดาวรุ่ง ดีกรีอดีตคู่ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง จากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)ปิดท้ายด้วย “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งสูงยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ขอออกล่าแต้มชัยไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน พบกับของแข็งอย่าง “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” นักสู้สปีดจัด ดีกรีอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จากบราซิล ที่ไฟต์นี้จะขอลดลงมาสู้ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เป็นครั้งแรกโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 169คู่เอก อนาโตลี มาลีคิน vs อูมาร์ คาน (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวีเวต 185 – 205 ป.)คู่รอง รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs จาค็อบ สมิธ (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)แจ็กกี บุนตัน vs อนิสสา เม็กเซน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)อาเดรียโน โมราเอส vs แดนนี คิงกาด (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ก้องธรณี ส.สมหมาย vs ทาเกียร์ คาลิลอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เคด รูโทโล vs อาห์เหม็ด มูจตาบา (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)สามเอ ไก่ย่างห้าดาว vs จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.มาร์คัส อัลเมดา vs อาเมียร์ อาลิอัคบารี (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 185 – 205 ป.)เอ็ดดี อาบาโซโล vs โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)อายากะ มิอูระ vs มาคาเรนา อารากอน (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ vs วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH