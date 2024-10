ปิดท้ายเทศกาล The ICONiC Run Fest 2024 เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เชิงคุณภาพ สุดยิ่งใหญ่ สสส. สานพลัง ภาคี จ.นครศรีฯ เปิดเมืองมรดกล้ำค่าของชาวใต้ สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อเนื่อง ชวนสัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองคอน ผ่านตลาดอาหาร Heathy Market เตรียมขยายผลพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนเมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 27 ต.ค. 2567 ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชนไทย สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.นครศรีธรรมราช จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Nakhon Si Thammarat 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนภายในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งได้รับเกียรติจาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 2 ท่าน นายสมชาย ลีหล้าน้อย และนายศรีธรรม ราชแก้ว รวมทั้งบรรดาเหล่านักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวนกว่า 2,000 คน ทั้งเด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ รวมทั้งนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยนักวิ่งได้ออกสตาร์จากบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวิ่งไปตามเส้นทางผ่านสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช, หอนาฬิกา, ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด และมีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอย่าง รวมทั้งยังได้วิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ล้อมลอมด้วยต้นไม้ และป่าเขา ก่อนมาเข้าเส้นชัยที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Nakhon Si Thammarat 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นสนามที่ 5 ที่ จ.นครศรีธรรมราช ต่อจากจากการนำร่องจัดงาน 4 สนาม ที่ จ.เชียงราย สุโขทัย นครราชสีมา และมุกดาหาร รวมทั้งหมดทุกสนามมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่าหมื่นคน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นสนามปิดซีรีส์ของกิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ โดยเทศกาลนี้เป็นต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives 1.Active People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง 2.Active Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย 3.Active Society สร้างค่านิยมสังคมกระฉับกระเฉง ผ่านนวัตกรรม องค์ความรู้ งานวิชาการ สร้างต้นแบบ Soft Power เพิ่มรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชน ทั้งเทศกาลอาหาร Heathy Market รณรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จุดประกายให้เกิดการงานเทศกาลเดิน-วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพขยายผลไปในระดับประเทศจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series ทั้งหมด 5 สนามของปีนี้ จะเป็นต้นแบบกิจกรรมที่สามารถทำไปต่อยอดในการสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชุนให้มีความเข้มแข็ง จากการจัดเทศกาลอาหาร Heathy Market ที่สำคัญยังเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการที่มีส่วนให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย โดยเป็นแผนงานสำคัญของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน” ต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Iconic Run Fest