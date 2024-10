นักตะกร้อ ม.กรุงเทพธนบุรี ไม่ทำให้ผิดหวัง ผงาดคว้าแชมป์+รองแชมป์ ที่เมืองจีน

ทีมนักตะกร้อ ม.กรุงเทพธนบุรี ตัวแทนทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในศึกตะกร้อ "The 2024 China Sepaktakraw Open of Lancang-Mekong Cooperation" ที่นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยประเภททีมชาย "นักตะกร้อหนุ่มไทย" คว้าแชมป์มาครอง ขณะที่ ประเภททีมหญิง "นักตะกร้อสาวไทย" ได้รองแชมป์ มาเชยชม"ส.ส.ดร๊าฟ" รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะนักกีฬาเซปักตะกร้อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รวม 14 คน ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมตะกร้อทีมชาติไทย เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันซปักตะกร้อ รายการ "The 2024 China Sepaktakraw Open of Lancang-Mekong Cooperation" ที่นครหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24-27 ต.ค.67 นั้นปรากฏว่า การแข่งขันรายการนี้ ทีมนักตะกร้อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยประเภททีมชาย ทีมตะกร้อชายไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้เหรียญทองมาครอง พร้อมกับรับเงินรางวัล 8,000 หยวน หรือประมาณ 40,000 บาท ขณะที่ ประเภททีมหญิง ทีมตะกร้อสาวไทย คว้ารองวัลรองชนะเลิศ ได้เหรียญเงินมาครอง พร้อมรับเงินรางวัล 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาทรศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแขังขันกีฬาเซปักตะกร้อรายการดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนากีฬาลูกบอลกว่างซี และกีฬากว่างซี ของประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬา อีกทั้งมุ่งส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงกับประชาชนของจีนกิจกรรมที่สำคัญในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรายการดังกล่าว ประกอบด้วย การอบรมผู้ฝึกสอน, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนอกจากนี้การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีในการสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีนและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย