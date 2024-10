อบรม OFOS กีฬามวยไทยสุดคึกคัก สนองนโยบายรัฐบาลต่อยอดดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์

จัดอบรมหลักสูตร One Family One Soft Power (OFOS) ด้านกีฬามวยไทยตามนโยบายรัฐบาลสุดคึกคัก ต่อยอดดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ "ชาติซ้าย" หวังกระตุ้นธุรกิจมวยไทยพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมกีฬา สร้างรายได้เข้าประเทศ รวมถึงเป็นเวทีปั้นนักกีฬาสู่อาชีพสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกีฬามวย จัดการอบรมหลักสูตร OFOS ด้านกีฬามวยไทยสู่มาตรฐานสากลและการจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพ "มหกรรมมวยไทยหญิงชิงแชมป์แห่งประเทศไทย" ที่เดอะบาซาร์ โฮเทล บางกอก ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย One Family One Soft Power (OFOS) ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลก ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานรัฐที่จะต้องขับเคลื่อนมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานระดับโลกสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมผลักดันการพัฒนากีฬามวยไทยให้มีความนิยม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้กีฬามวยไทยเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในระดับสากล นโยบายด้านการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อเป็นแนวทางสำคัญที่จะยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีแนวคิดที่จะนำการแข่งขันมวยไทยไปสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจะสื่อสารกีฬามวยไทยสู่สายตาประชาคมโลก นำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมการกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวและมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมและจัดการแข่งขันตามหลักสูตร OFOS ด้านนักกีฬามวยไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้าง "ค่านิยม" ต่อกีฬามวยไทย ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่การรับรู้ไปทั่วโลกเพื่อผลักดันให้กีฬามวยไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมกีฬาทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักกีฬามวยไทยอาชีพสู่เวทีระดับโลก รวมถึงการส่งเสริมกีฬามวยไทยพื้นฐานให้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบุคลากรกีฬามวย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และมีมูลค่าที่จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทย สร้างโอกาสพัฒนานักมวยหน้าใหม่สู่การเป็นนักมวยอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จากการใช้จ่ายเงินแบบพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบนักกีฬา เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปสำหรับการอบรมได้รับเกียรติจาก "ชาติซ้าย" นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมกว่า 50 คนพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมี 3 หัวข้อหลักได้แก่ 1. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 หัวข้อที่ 2. สารกระตุ้นในนักกีฬา และ 3.มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่นำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผลักดันมวยไทยให้ความสำคัญกับวงการมวยในทุกสาขา พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อทำให้วงการมวยไทยเติบโตยิ่งขึ้นในด้านอุตสาหกรรมมวยไทยทั้งใน และต่างประเทศ ยินดีช่วยเหลือทุกด้านให้มวยไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน คาดหวังว่าการอบรมดังกล่าวจะเกิดอุตสาหกรรมกีฬามวยไทย และธุรกิจกีฬามวยไทยที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬามวย เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมกีฬา รายได้หมุนเวียนในประเทศ ทั้งโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ตั๋วเครื่องบิน การท่องเที่ยวสันทนาการ อันจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมกีฬามวยไทยตามจังหวัดต่างๆ นำไปสู่การต่อยอดด้านซอฟต์พาวเวอร์ ขณะเดียวกันด้านการพัฒนานักกีฬาจะมีเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักมวยไทย ได้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง รวมถึงบุคคลในวงการกีฬามวยไทยมีมาตรฐานทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ธุรกิจกีฬามวยไทยอาชีพได้รับความนิยมและมีเอกภาพมากขึ้นด้านผลการแข่งขัน ที่เดอะบาซาร์ ชั้น 8 ฝั่งพลาซ่า มีทั้งสิ้น 10 คู่ แยกเป็น ประเภทชาย 2 คู่ และหญิง 8 คู่ สรุปผลดังนี้รุ่น 103 ปอนด์หญิง ดาวใต้ เทวฤทธิ์น้อยกระบี่ไลอ้อนมวยไทย ชนะ กุหลาบขาว ศิษย์ สท.ปี ยะรังรุ่น 103 ปอนด์หญิง ธิดาพลอย บ้านตากเรดิโอ ยิมส์ ชนะ เอิร์นไซด์ ศ.ดำพลงามรุ่น 101 ปอนด์หญิง ธนูทิพย์ เพชรเวนิช ชนะ เมกุมิ เอฟ.เอ.กรุ๊ปรุ่น 108 ปอนด์หญิง ทับทิมสยาม เพชรหนองกี่ แพ้ เพชรน้ำงาม ศิษย์ไชโยรุ่น 105 ปอนด์หญิง วีนัส ศิษย์ชาญสิงห์ แพ้ มุกมณี น.นาคสุวรรณรุ่น 112 ปอนด์หญิง ปิ่นเพชร ม.ราชภัฏโคราช ชนะ เยลลี่ พ.เพชรพิรุณรุ่น 110 ปอนด์ แสนสวย เล็กเมืองเพชรยิม แพ้ ลักษณารีย์ ร.ร.กีฬา อบจ.นครราชสีมารุ่น 115 ปอนด์หญิง เพชรแก่นจันทร์ อ.จิระติวเตอร์ แพ้ ว่านไฟ เกียรตินิรันดร์รุ่น 135 ปอนด์ชาย สมบูรณ์แบบ เดอะไฟต์คลับ ชนะ อับดุลฮาเหม็ด ทาบี เบซาด วอริเออร์ อะคาเดมี่รุ่น 145 ปอนด์ชาย กระดูกเหล็ก ศิษย์อุดมชัย ชนะ คาริว ศศิประภายิมส์