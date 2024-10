"ไทยฮอนด้า" เปิดประสบการณ์ Race to The One สุดพิเศษ Meet & Greet กระทบไหล่ ทัพนักแข่งฮอนด้า และขวัญใจนักบิดไทย "ก้อง-สมเกียรติ" และ "ก๊องส์-ธัชกร" ใน ไทยจีพี 2024“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เปิดประสบการณ์ Race to The One สุดพิเศษในงาน Meet & Greet โดยได้พาคณะสื่อมวลชน และแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วประเทศ กระทบไหล่ทัพนักแข่งฮอนด้าระดับโลก แบบ Exclusive นำโดย 4 นักแข่งโมโตจีพี “ลูก้า มารินี”, “โจอัน เมียร์” สังกัด เรปโซล ฮอนด้า ทีม, “โยฮันน์ ซาร์โก้”, “ทาคาอากิ นาคากามิ” สังกัด แอลซีอาร์ ฮอนด้า รวมถึงขวัญใจนักบิดไทยอย่าง "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา สังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย และทีมเมท “มาริโอ้ เซอโย อาจิ” ในรุ่นโมโตทู และ "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี สังกัด ฮอนด้า ทีม เอเชีย และทีมเมท “ไทโย ฟุรุซาโตะ” ในรุ่นโมโตทรี ในกิจกรรม Meet & Greet ณ “Honda Exhibition Hall” ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และ Honda Carnival จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยงานนี้สร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่แฟนๆ ความเร็ว ที่ตื่นเต้นด้วยประสบการณ์ที่ได้การกระทบไหล่กับทัพนักแข่งฮอนด้าอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมถ่ายภาพ แจกลายเซ็น ของที่ระลึกกันแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ