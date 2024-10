“โมโตจีพี” ดวลสปรินต์สุดเดือด “บาสเตียนินี” นำม้วนเดียวเข้าวิน “สมเกียรติ” ซิวกริด 13

สุดยอดมอเตอร์สปอร์ตสองล้อ โมโตจีพี เปิดม่านดวลสนาม 18 รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024 กระตุ้นอะดรินาลีนแฟนความเร็วด้วย “สปรินต์เรซ” ซึ่งขับเคี่ยวดุเดือดจนรอบสุดท้าย ผลปรากฏว่า เอเนีย บาสเตียนินี นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ชิงจังหวะออกตัวยอดเยี่ยมนำม้วนเดียวจบ เข้าวินประเดิม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เหนือ ฮอร์เก มาร์ติน และ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ฝืนอาการบาดเจ็บคว้ากริดที่ 13 ลุ้นหนักล่าโพเดียมโฮมเรซวันอาทิตย์นี้การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2024 สนาม 18 รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024 ดวลความเร็วรอบ “สปรินต์” วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567 ท่ามกลางการติดตามของแฟนความเร็วทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดกว่า 220 ประเทศ ขณะเดียวกันก็มีแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาชมเกือบเต็มความจุของทุกสแตนด์ บรรยากาศคึกคักกว่าทุกปี สร้างความประทับใจให้กับนักแข่ง ทีมแข่ง สื่อมวลชวนระดับโลก และ ดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างมากโดยตำแหน่ง “โพล” ในเรซนี้หลังผ่านการควอลิฟายตกเป็นของ “ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า” แชมป์โลก 2 สมัยชาวอิตาเลียนจาก ดูคาติ เอลโนโว ทีม ที่ทุบสถิติตลอดกาลของ สนามช้างฯ ลงอย่างราบคาบด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 28.700 วินาที โดยมีทีมเมทอย่าง “เอเนีย บาสเตียนินี” ขนาบข้างในกริดที่ 2 ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “ฮอร์เก มาร์ติน” นักบิดสแปนิชผู้นำบนตารางคะแนนสะสมจาก พรีมา พรามัค เรซซิ่ง ขณะที่ “มาร์ค มาร์เกซ” แชมป์โลก 8 สมัย จาก เกรซินี เรซซิ่ง พลาดล้มในรอบควอลิฟาย ได้ออกตัวจากกริดที่ 5เกมในรอบ “สปรินต์” ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบสนาม เปิดเกมมาก็มีจุดเปลี่ยนตั้งแต่โค้งแรก เมื่อ มาร์ติน และ บันยาญ่า พลาดเสียตำแหน่ง ส่งผลให้ บาสเตียนินี ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เจ้าตัวจะหนีออกไปและบิดเข้าป้ายเป็นอันดับ 1 คว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันส์ ด้วยเวลา 19 นาที 31.131 วินาทีขณะที่ มาร์ติน แม้จะตกไปถึงอันดับ 5 ในรอบแรก แต่ก็ไล่แซงอย่างดุเดือดขึ้นมาคว้าอันดับ 2 ตามหลังผู้ชนะ 1.357 วินาที ตามด้วย บันยาญ่า ในอันดับ 3 ตามหลัง 2.372 วินาที ส่วน มาร์เกซ บิดเข้าป้ายในอันดับ 4 ตามหลัง 5.402 วินาที ตามด้วยน้องชายอย่าง “อเล็กซ์ มาร์เกซ” ในอันดับ 5 ตามหลัง 10.140 วินาทีผ่านการแข่งขันรอบ “สปรินต์” ตารางคะแนนสะสมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย “ฮอร์เก มาร์ติน” ยังรั้งจ่าฝูงมีทั้งสิ้น 424 คะแนน หนี “ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า” อันดับ 2 ออกไปเป้น 22 คะแนน ส่งผลให้การลุ้นแชมป์โลกยังคงเข้มข้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ด้านสถานการณ์ในรุ่น “โมโตทู” ซึ่งมีการควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงบ่าย ปรากฏว่า “ไอ โอกูระ” นักบิดญี่ปุ่นจาก เอ็มที เฮลเม็ต - เอ็มเอสไอ จ่าฝูงบนแชมเปียนชิพ สร้างโอกาสคว้าแชมป์โลกในเมืองไทย โดยคว้าโพลไปครองด้วยเวลา 1 นาที 34.728 วินาที เฉือน “แอรอน คาเน็ต” นักบิดสแปนิชจาก ฟานติค เรซซิ่ง อันดับ 2 เพียง 0.051 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “ดิโอโก โมเรร่า” ดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจาก อิตัลทรานส์ เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 0.074 วินาทีส่วน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ฝืนอาการบาดเจ็บบิดคว้ากริดที่ 13 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.189 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.461 วินาทีเท่านั้น โดยรถแข่งของดาวบิดไทยต้องโยกเบรกหลังมาไว้ที่แฮนด์ฝั่งซ้าย แทนที่ของเดิม ซึ่งปกติจะอยู่ที่เท้าขวา เพื่อให้สามารถใช้เบรกหลังได้ โดยไม่กระทบกับอาการบาดเจ็บผลการควอลิฟายในรุ่น โมโตทรี ปรากฏว่าตำแหน่งโพลตกเป็นของ “โจล เคลโซ” นักบิดออสเตรเลียนจาก โบเอ มอเตอร์สปอร์ต ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.603 วินาที เฉือน “คอลลิน วายเยอร์” นักบิดดัตช์จาก ลิควิ โมลี ฮัสควาน่า อินแท็ค จีพี อันดับ 2 เพียง 0.073 วินาทีเท่านั้น ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “อังเกล ปิเกราส” ดาวรุ่งสแปนิชจาด เลพเพิร์ด เรซซิ่ง ตามหลัง 0.124 วินาที ขณะที่ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดไทยจาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ได้ออกตัวจากกริดที่ 25 ด้วยเวลา 1 นาที 42.547 วินาทีสำหรับการแข่งขันในรอบ “เมนกรังด์ปรีซ์” ของทุกรุ่นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นจาก โมโตทรี 12.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 13.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 15.00 น.แฟนความเร็วยังสามารถซื้อบัตรชมการแข่งขัน PT Grand Prix of Thailand 2024 ได้ที่บูธ All Ticket บริเวณประตู 1 และประตู 2 หรือซื้อบัตร Admission เพื่อชมกิจกรรมต่างๆ ในลาน Commercial Area ได้ที่บูธ Allticket หน้างาน บัตรราคา 100 บาท/วัน หรือเหมา 3 วัน 200 บาท