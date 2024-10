สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร บรรลุเป้า! งานเทศกาลวิ่ง กิน เที่ยว เชิงสุขภาพ Iconic RUN fest เจ้าภาพ 5 เมือง ทั้งนักวิ่งและผู้เข้าร่วมรวมทุกสนามกว่าหมื่นคน ประสบความสำเร็จเกินคาด จบสนามซีรีส์สุดท้ายอย่างงดงาม เมื่อ 26-27 ต.ค. ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2567 ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.นครศรีธรรมราช จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Nakhon Si Thammarat 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest จัดขึ้นต่อเนื่องที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นสนามที่ 5 หลังประสบความสำเร็จจากการนำร่องจัดงาน 4 สนาม ที่ จ.เชียงราย สุโขทัย นครราชสีมา และมุกดาหาร ถือเป็นต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives 1.Active People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง 2.Active Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย 3.Active Society สร้างค่านิยมสังคมกระฉับกระเฉง ผ่านนวัตกรรม องค์ความรู้ งานวิชาการ สร้างต้นแบบ Soft Power เพิ่มรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชน ทั้งเทศกาลอาหาร Heathy Market รณรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จุดประกายให้เกิดการงานเทศกาลเดิน-วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพขยายผลไปในระดับประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน” ต่อไป“ความพิเศษของสนาม จ.นครศรีธรรมราช คือการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความพร้อมในการจัดงานเทศกาลเดิน-วิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ตลอดระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพสู่เมนูระดับประเทศ "สเต็กปลากะพงย่าง พริกแกงส้มใต้ และยำผักน้ำมังคุดคัด" โดยเชฟกิ๊ก-กมล ชอบดีงาม เชฟกระทะเหล็กทายาทรุ่นที่ 3 แห่งร้านเลิศทิพย์ และกิจกรรม “Wellness Sports Training Clinic Let's be Active" โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ นักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นของที่ระลึก รวมทั้งได้รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ "The Iconic Run Photo" ร่วมกับเจ้าภาพจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Iconic Run Fest” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ การจัดงานครั้งนี้ ทำให้ได้นำเสนอวัฒนธรรมและศิลปกรรม ทั้งพระวิหาร องค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์ทองคำ เครื่องเงิน เครื่องถม ตัวหนังตะลุง ช่วยสร้างโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับชุมชนจากการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและตระหนักถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในทุกด้านอย่างมาก