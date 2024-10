23 ต.ค. ถึงเวลาเปิดฤดูกาลกีฬายัดห่วง NBA ร่วมลุ้น ทีมไหนคว้าแชมป์ “ทรูวิชั่นส์” พร้อมถ่ายทอดสดความสนุก

ทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมต้อนรับฤดูกาลแห่งความสนุกของกีฬายัดห่วง ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ ฤดูกาล 2024/2025 เปิดฤดูกาลด้วย 2 เกมใหญ่สุดมัน ระหว่างสองทีมใหญ่ในสายตะวันออก ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) พร้อมถ่ายทอดสด จัดเต็มทั้งฤดูกาล ทางช่อง True Sports1 (666) ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 06.30 น. ประเดิมด้วย “นิวยอร์ก นิกส์” ออกไปเยือนแชมป์เก่า “บอสตัน เซลติกส์”ตามมาด้วยคู่ใหญ่ และเป็นคู่แห่งประวัติศาสตร์ ในเวลา 09.00 น. สำหรับ แอลเอ เลเกอร์ส จะพบกับ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ยอดทีมแกร่ง แต่ในช่วงปิดฤดูกาล มีการปรับทีมครั้งใหญ่ ด้วยการส่ง คาร์ล แอนโธนี ทาวน์ส ไปให้กับทีมนิวยอร์ก นิกส์ เป็นที่เรียบร้อย และที่เด็ดสุด แอลเอ เลเกอร์ส จะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคู่หูพ่อลูกลงสนามในเกมเดียวกัน โดย เลอบรอน เจมส์ หนึ่งในนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เอ็นบีเอ วัย 39 ปี จะอยู่ร่วมทีมกับลูกชายวัย 20 อย่าง บรอนนี่ เจมส์ อีกด้วยปีนี้เป็นอีกปีที่ เอ็นบีเอ จะทำการแข่งขันรายการพิเศษระหว่างฤดูกาล จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็นบีเอ คัพ เพื่อให้สั้น และเข้าใจง่ายกว่าปีก่อน สำหรับแชมป์ในปีก่อนคือทีมแอลเอ เลเกอร์ส โดยรายการนี้จะแข่งขันโดยอ้างอิงเกมจากฤดูกาลปกติ ยกเว้นเกมรอบชิงชนะเลิศ ที่จะนับเป็นเกมพิเศษส่วนเกมวันคริสต์มาสก็มีมาให้รับชมเช่นเดิม เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 26 ธันวาคม (คืนวันที่ 25) ถึงช่วงกลางวันของวันที่ 26 ธันวาคม เช่นเดิม โดยคู่ใหญ่ที่สุด แอลเอ เลเกอร์ส พบ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส สองทีมที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก จากรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการแข่งขันพิเศษช่วง All Star ก็จะมีการถ่ายทอดสดจัดเต็ม ครบทั้ง 3 วันเช่นเคย และสิ่งที่เปลี่ยนไปในฤดูกาลใหม่อีกสิ่งคือ ทีมแอลเอ คลิปเปอร์ส ที่ปกติแล้ว จะใช้สนามร่วมกับทีมเลเกอร์ส แต่ฤดูกาลนี้ จะย้ายสนามแข่งขันใหม่ ไปที่สนาม Intuit Dome ในเมืองแอลเอมาร่วมลุ้นว่า ทีมไหนจะคว้าแชมป์ประจำฤดูกาล 2024/2025 ไปครอง ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) คลิกเลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/ryv6mhvtสมัคร TrueVisions NOW PRIME สนุกได้ทั้งครอบครัว รวมกีฬาดัง และความบันเทิงระดับโลก ทั้งภาพยนตร์ วาไรตี้ สารคดี ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ พร้อมฟินไปกับซีรีส์จีน และอนิเมะสุดปังจากจาก iQIYI และ WeTV เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/ryv6mhvt เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้