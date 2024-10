"เมืองไทย" คืนฟอร์มน็อก "ก้องศึก" ด้าน "พาร์แฮม” ชนะ 6 ไฟต์ติดคว้าสัญญา ONE

ศึก ONE ลุมพินี 84 อัดแน่นด้วยเกมการต่อสู้คุณภาพสูงให้กองเชียร์ได้ลุ้นสนุกตลอดทั้งรายการ หลังจอมบู๊ทั้ง 12 คู่ งัดอาวุธหนักออกมาฟาดฟันกันบนสังเวียน เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยฝีมือเชิงดี วัย 24 ปี จากเมืองย่าโมโคราช ท้าชนรุ่นพี่สายแข็ง “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” จอมบู๊จากบุรีรัมย์ วัย 30 ปี ที่หวังกู้คืนฟอร์มเก่งให้ได้ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 137 ป.เริ่มเกม “เมืองไทย” เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ ส่วน “ก้องศึก” อาศัยจังหวะสองดักเล่นงาน ยกสองเกมเดือดขึ้นตามลำดับเมื่อทั้งคู่เปิดหน้าแลกอาวุธหนักใส่กันจนร่วงโดนนับ 8 ไปคนละครั้ง สุดท้ายยกตัดสินผ่านไปเพียง 14 วินาที “เมืองไทย” ปล่อยหมัดซ้ายสุดคมปิดเกม “ก้องศึก” ได้สำเร็จ คืนฟอร์มเก่งกลับมาชนะน็อกเด็ดขาดได้อีกครั้ง พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท ได้เป็นครั้งที่ห้าคู่เอกภาคอินเตอร์ “พาร์แฮม กีราติ” นักสู้ฟอร์มสด วัย 20 ปี จากอิหร่าน เจ้าของสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ เปิดหน้าบวกเดือด “จอร์จ มูซาคิทิส” จอมบู๊เชิงดี วัย 25 ปี ตัวแทนจากกรีซ และสหราชอาณาจักร ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)ภาพรวม 2 ยกแรก เป็น “พาร์แฮม” ที่ออกมาสู้ด้วยความมั่นใจแลกอาวุธ “จอร์จ” เดือดแบบหมัดต่อหมัด กระทั่งยกสุดท้าย “พาร์แฮม” เริ่มเครื่องร้อน เดินชวนทะเลาะไม่หยุดดักเตะต่อยจน “จอร์จ” ต้านไม่ไหว ปิดเกมชนะน็อกในยกที่ 3 บวกผลงานชนะเป็น 6 ไฟต์ติด โดยนอกจากได้โบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ยังคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่ากว่า 3.3 ล้านบาท ไปครองเป็นรายล่าสุดโดยตลอดรายการในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้อันดุเดือด ปรากฏว่ามีนักกีฬา 4 ราย โชว์ฝีมือประทับใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ตัดสินใจสั่งมอบเงินโบนัสพิเศษให้ทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่ “พาร์แฮม กีราติ”, “คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์”, “บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย” และ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 84คู่เอก เมืองไทย พีเค.แสนชัย ชนะน็อก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 0:14 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 137 ป.)คู่รอง พลังบุญ ว.สันต์ใต้ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ซาเวียร์ กอนซาเลส (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)เพชรแสนคม ส.สมหมาย ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ซันเดย์ บูมเด็กเซียน (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย ชนะน็อก ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ นาทีที่ 0:45 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอนดรี เมเซนเซเยฟ (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ ชนะน็อก เดชพิชัย นาวีอันดามัน นาทีที่ 1:41 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)พาร์แฮม กีราติ ชนะน็อก จอร์จ มูซาคิทิส นาทีที่ 2:31 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)โอมาร์ กินเตห์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ มุย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูกิ คาซาฮารา (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)ยางดำ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องโพธิ์ชัย ลาวล้านช้าง (มวยไทย แคตช์เวต 123 ป.)มาร์วิน กีรานเต ชนะทีเคโอ ฟาน ทันห์ ตุง นาทีที่ 5:00 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)หยวน ยี่ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โทโมชิเกะ เซระ (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)