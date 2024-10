“ก้องธรณี” ประกบคู่ชกเก่า “ทาเกียร์” อัปดีกรีเดือด ศึก ONE 169

อัปเดตคู่มวยดุเดือดในศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดย “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ จะดวลกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้สปีดจัด วัย 31 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)เดิมทีคู่นี้เคยประกบเจอกันมาแล้ว 1 ครั้ง ในศึก ONE Fight Night 25 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากวันนั้นทั้ง 2 คนทำน้ำหนักและค่าน้ำไม่ผ่าน จึงทำให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิกไป โดยหลังจากผ่านมา 1 เดือน ทั้งคู่จึงได้โอกาสให้กลับมาเจอกันอีกครั้งในศึกใหญ่เดือน พ.ย.นี้สำหรับ “ก้องธรณี” เข้ามาชกในรายการ ONE ลุมพินี ตั้งแต่เดือน ก.พ.66 โดยเจ้าตัวใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ในรายการนี้มากถึง 9 ไฟต์ และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะ 8 ไฟต์ แพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จนสามารถบรรลุเป้าหมายพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) ได้สำเร็จ เมื่อ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ในศึก ONE ลุมพินี 58หลังจากนั้นอีกราว 2 เดือนต่อมา “ก้องธรณี” ขึ้นชกไฟต์ที่ 10 ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 มิ.ย. โดยถูกประกบให้ปะทะกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกามวยไทย ซึ่งเกมเป็นไปอย่างสนุกสุดมันจนครบ 3 ยก และเป็นฟากของ “ก้องธรณี” ที่แพ้คะแนนไปแบบเอกฉันท์โดยไฟต์นี้ “ก้องธรณี” จะได้โอกาสกลับมาลุ้นขึ้นชกบนเวทีรายการใหญ่ของ ONE เป็นครั้งแรกอีกครั้ง หลังครั้งก่อนหน้าเจ้าตัวต้องพลาดท่าตกตาชั่ง จนอดเปิดตัวบนเวทีระดับโลกไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่ฟากของ “ทาเกียร์” ชกใน ONE มาตั้งแต่ ก.พ.64 โดยผ่านการปะทะฝีมือกับนักสู้ระดับแถวหน้าของรุ่นฟลายเวตมาแล้วหลายคน โดยเจ้าตัวถือเป็นอีกหนึ่งจอมปราบนักมวยชาวไทย จากการเอาชนะยอดฝีมือแถวหน้ามาแล้วถึง 3 ราย ไล่มาตั้งแต่ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” , “แบล็คแพนเธอร์” และ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ”อย่างไรก็ตาม ในไฟต์ล่าสุด “ทาเกียร์” ถูก “นักรบ แฟร์เท็กซ์” สับศอกขวาเข้าหน้าล้มทั้งยืน ถูกน็อกตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 67 เมื่อ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา การกลับมาขึ้นสังเวียนในไฟต์นี้ เจ้าตัวจึงมุ่งมั่นกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งหลังจากพลาดตกตาชั่งจนอดขึ้นชกมาแล้ว 1 ครั้งด้วยกันทั้งคู่ ทำให้ครั้งนี้ “ก้องธรณี” และ “ทาเกียร์” จึงมีความมุ่งมั่นจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดบนตาชั่งและหวังจะทำทุกอย่างให้ผ่านเกณฑ์ เพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักกีฬาการต่อสู้มืออาชีพระดับโลก และวัดฝีมือให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปเลยว่าใครกันแน่ คือหนึ่งในนักชกตัวอันตรายของรุ่นฟลายเวต เสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ แฟนมวยไม่ควรพลาด!แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH