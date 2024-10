“อาลีฟ” เปิดค่ายโชว์ความพร้อม ก่อนปะทะ “วอลเตอร์” ศึก ONE 169

“อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งสูงยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ วัย 20 ปี โชว์เนื้อตัวต่อหน้าสื่อมวลชน พร้อมปะทะฝีมือกับ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 26 ปี จากบราซิล ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้โดยเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา “อาลีฟ” ได้เปิดประตูค่าย ส.เดชะพันธ์ โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อมวลชนได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ในไฟต์นี้ “อาลีฟ” จะต้องปะทะฝีมือกับ “วอลเตอร์” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่จะลดน้ำหนักมาประเดิมชกในรุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งแรก ซึ่งนักสู้ลูกครึ่ง ไทย-มาเลย์ กล่าวถึงการเตรียมตัวและคู่ชกในครั้งนี้เอาไว้ว่า“ไฟต์นี้ผมเก็บตัวมา 1 เดือนเต็ม เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี และซ้อมแม่ไม้มวยไทยมาครบทุกอย่าง ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพร้อมแล้วครับ”“สำหรับ วอลเตอร์ เขามีหมัดที่อันตราย ผมก็ตั้งใจระวังหมัดเขาเป็นพิเศษ ส่วนสไตล์การชกที่หลากหลายของเขา ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหา ผมจะใช้ความยาวเข้าสู้กับเขา ส่วนเรื่องของแผนการชกต้องดูตามสถานการณ์บนเวที แต่ไฟต์นี้ผมตั้งใจจะเดินเข้าหาเขาแน่นอนครับ”“ไฟต์นี้ผมทำเต็มที่แน่นอน ฝากแฟน ๆ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH