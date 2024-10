“โมโตจีพี” เตรียมกระหึ่มไทย “มาร์ติน-บันยาญ่า-มาร์เกซ” นำทัพแถลงก่อนแข่ง-สำรวจแทร็กสนามช้างฯ

ศึก โมโตจีพี สนาม 18 รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2024” พร้อมเปิดฉากอย่างสุดยิ่งใหญ่ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ทัพนักบิดระดับพระกาฬของโลก นำโดย ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า, ฮอร์เก มาร์ติน, มาร์ค มาร์เกซ, ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ฯลฯ รวมถึง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยพร้อมลงล่าชัยโฮมเรซสุดสัปดาห์นี้ศึก “PT Grand Prix of Thailand 2024” ( พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) เตรียมดวลความเร็วระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 ภายใต้การติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก โดยเฉพาะการลุ้นแชมป์โลกสุดเข้มข้นในขณะนี้ของ “ฮอร์เก มาร์ติน” จ่าฝูงชาวสแปนิชจาก พรามัค เรซซิ่ง ที่มีคะแนนเหนือ “ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า” แชมป์โลก 2 สมัยล่าสุดจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ในอันดับ 2 อยู่ 20 คะแนนล่าสุด นักบิดชั้นนำของโลกพร้อมด้วยทีมงานเดินทางเข้าสู่สนามอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และลงเดินสำรวจแทร็กสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ โค้ง 1, 4 และ 8 ในขาออกได้รับการติดตั้ง “มิซาโน เคิร์บ” ที่มีความสูงถึง 5 เซนติเมตร เพื่อสร้างความท้าทายให้กับนักแข่งทุกคนขณะเดียวกัน ฮอร์เก มาร์ติน, ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า รวมถึง มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลก 8 สมัยชาวสแปนิชจาก เกรซินี เรซซิ่ง ก็ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า สนามช้างฯ ถือเป็นแทร็กที่มีความท้าทายอย่างมาก และนั่นจะทำให้การแข่งขันเข้มข้นสุดๆ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา“มาร์ติน” จ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมกล่าววว่า “พอใจกับสถานการณ์บนตารางแชมเปียนชิพในตอนนี้ ด้วยการเป็นผู้นำมาตั้งแต่ที่ อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ซึ่งเราอยู่ในเส้นทางที่ดีจริงๆ และต้องการจะคว้าชัยชนะในเรซนี้ แต่ยอมรับว่ามันจะยากมาก เพราะอากาศร้อนมาก นอกจากนี้ทั้ง เป็คโก้ (บันยาญ่า) และ มาร์เกซ ต่างก็แข็งแกร่งสุดที่นี่ และแน่นอนว่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่หินสุดๆ”ด้าน “บันยาญ่า” เปิดเผยว่า “ภารกิจของเราคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ได้ และสนามนี้ (บุรีรัมย์) ก็ดูเหมือนจะเข้าทางผม (มากกว่าคนอื่น) ในแง่ของศักยภาพ แม้ที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ จะได้ขึ้นโพเดียมแต่ก็ถือว่ายากมาก เพราะต้องบริหารให้จบเรซภายใต้ยางที่แทบไม่เหลือ ปีนี้เรามีแนวทางที่ไม่ลงตัวนัก แต่พอมาถึงที่นี่ซึ่งเป็นสนามที่ผมชอบ โดยเฉพาะเลย์เอาท์ของแทร็ก ซึ่งผมหวังว่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของเรา”ขณะที่ “มาร์เกซ” ที่เคยฉลองแชมป์โลกที่เมืองไทยในปี 2018 กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าทั้ง เป็คโก้ และ มาร์ติน ต่างก็ต้องเค้น เพื่อเป้าหมายสูงที่สุด พวกเขาต้องพยายามเต็มที่เพื่อชัยชนะ แต่เรา (เกรซินี) ต้องพยายามที่จะสานต่อความคืบหน้าการทำงานให้ได้ สนามที่ผ่านมาเรามีศักยภาพที่ดีมาก นั่นทำให้เราสามารถต่อสู้เพื่อโพเดียมได้ และสำหรับที่นี่ในเมืองไทย เราจะรักษาระดับการทำงานเพื่อลุ้นโพเดียมเช่นเคย ”ด้าน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่พลาดการลงแข่งขัน 2 สนามล่าสุด ก็คัมแบ็กสู่สนามอีกครั้งในฐานะเจ้าบ้าน โดยล่าสุดได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์ของ โมโตจีพี ว่าสามารถลงบิดได้ โดยต้องประเมินอาการอีกครั้งหลังผ่านการซ้อมครั้งแรกในวันศุกร์ โดยนอกจากนี้ จะยังมีนักบิดไทยอย่าง “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ลงแข่งขันในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปียนชิพ ด้วย“ก้อง” สมเกียรติ กล่าวว่า “สุดสัปดาห์นี้จะแข่งกันยังสังเวียนบ้านเกิดที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โชคไม่ดีนักจากอาการบาดเจ็บที่ อินโดนีเซีย ทำให้ผมพลาดลงแข่ง 2 สนามล่าสุด ที่ ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย แต่นี่คือโฮมเรซของผม ซึ่งผมตั้งตารอที่จะลงแข่งและพยายามอย่างหนักในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้วยความรักที่แฟนๆ ชาวไทยมอบให้ ผมมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลงานสุดพิเศษที่นี่ในสุดสัปดาห์นี้ได้”ทั้งนี้ ศึก PT Grand Prix of Thailand 2024 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคมนี้ ก่อนจะแข่งขันรอบควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ และชิงชัยในรอบ “สปรินต์เรซ” ในบ่ายของวันเดียวกัน ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตโทรี 13.15 น. ต่อด้วย โมโตทู 14.05 น. และ โมโตจีพี 15.00 น.