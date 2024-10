ชวน “ก้าว ไถ ปั่น สานฝันน้องคนดี” เพื่อมอบทุนให้เด็กด้อยโอกาส

ชวนร่วมทำบุญ สานฝันน้องคนดีเรียนถึงปริญญาตรี “ก้าว ไถ ปั่น สานฝันน้องคนดี” ครั้งที่ 2 15 ธ.ค.นี้ ที่ วัดบวรนิเวศวิหารและลานคนเมือง กทม.เปิดโอกาสให้ร่วมบริจาค แบบไม่วิ่ง หรือ วิ่ง, เดิน, สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์สเก็ต และปั่นจักรยาน ระยะทาง 900 เมตรและ 4 กม.ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ประธานอำนวยการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “ก้าว ไถ ปั่น สานฝันน้องคนดี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 ที่ ศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหารในงาน ร่วมด้วย ศิลปิน ดารา อาทิ แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี, ต้น ชลลัมพี, ต้อง ชลลัมพี, ชาคริต แย้มนาม - แอน ภัททิราและน้องโพธิ์, เกรท วรินทร, หมอก้อง สรวิชญ์, ป๊อก โฆษวิส,จอห์น บราโว่, ปาร์ม ศุภชัย สุวรรณ, น้องเวหา (5ขวบ) ไถสเก็ต, ตูน พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์ , ยูโด ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์, แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี , ต้อง จุลวุฒิ ชลลัมพี ,น้ำฝน พัชรินทร์ , อาร์ม พิพัฒน์ บูม วรากร the golden song , เมจิ ภัทรานิษฐ์ the golden song , พลอย พลอยไพลิน the golden song , มาย ณภศศิ, เจนนี่ ชยิสรา, นุ่น สุทธิภา, มีน สรัลธร, เพชร ฐกฤต ตวันพงค์, นิก รณวีร์, กองทัพ, แคร์ ฉัตรทริกา ฯลฯ มาร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรมด้วยกิจกรรม ก้าว ไถ ปั่น สานฝันน้องคนดี ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เริ่มเวลา 17.00 น. ออกสตาร์ท ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร สิ้นสุดที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร มีทั้งแบบไม่วิ่ง หรือ วิ่ง, เดิน, สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์สเก็ต และปั่นจักรยาน ระยะทาง 900 เมตรและ 4 กม. พร้อมรับชมการแสดงดนตรีและโชว์สเก็ตบอร์ต โรลเลอร์สเก็ตในงานด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมบุญ หาทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรีสำหรับกิจกรรม ในส่วนของ การบริจาค ไม่ร่วมวิ่ง แบบทั่วไป 500 บาท ได้รับ เสื้อ 1 ตัว แบบ วีไอพี 1,000 บาท ได้รับ เสื้อ 1 ตัว ,เหรียญพระพุทธชินสีห์และพระพุทธสุวรรณเขต (เหรียญคู่เนื้อทองแดง) )ส่วนของการบริจาค วิ่ง, เดิน,ปั่นจักรยาน, ไถสเก็ตบอร์ด โรลเลอร์สเก็ต ระยะทาง 900 เมตร และระยะทาง 4 กม.แบบทั่วไป 600 บาท ได้รับ เสื้อ 1 ตัว, เหรียญที่ระลึก (รับหลังเข้าเส้นชัย),บิบ (เบอร์วิ่ง), คูปองอาหารและเครื่องดื่ม) แบบวีไอพี 1,000 บาท ได้รับ เสื้อ 1 ตัว, เหรียญพระพุทธชินสีห์และพระพุทธสุวรรณเขต (เหรียญคู่เนื้อทองแดง), เหรียญที่ระลึก (รับหลังเข้าเส้นชัย), บิบ (เบอร์วิ่ง), คูปองอาหารและเครื่องดื่มรายได้จากการสมัคร (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้เยาวชนที่ตั้งใจเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบปริญญาตรี สามารถสมัครได้ https://www.regis.run/race/bikeforfuture2024หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ ก้าว ไถ ปั่น สานฝันน้องคนดี ครั้งที่ 2 หรือ ไลน์ ไอดี @ bikeforfuture#ก้าวไถปั่นสานฝันน้องคนดี #กิจกรรมการกุศล #ทุนการศึกษา #bikeforfuture