แกร่งชนแกร่ง “เสกสรร” แลกเดือด “ซอ ลิน อู” เสริมทัพความมันศึก ONE 170

เอาใจแฟนมวยสายฮาร์ดคอร์ จับ 2 นักสู้สายแข็งมาดวลกันระหว่าง “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” จอมบู๊สู้ไม่ถอย วัย 35 ปี จากนครราชสีมา ท้าชนแลกอาวุธหนัก “ซอ ลิน อู” กำปั้นคนเหล็ก ชาวกะเหรี่ยงจากเมียนมา วัย 32 ปี ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 142 ป. เสริมทัพความมันครั้งประวัติศาสตร์ ในศึก ONE 170 ที่จะระเบิดความสนุกขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “เสกสรร” เจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” กลับมาเกิดใหม่บนสังเวียนได้อย่างสวยงาม เมื่อศึก ONE ลุมพินี ถือกำเนิดบนแผ่นดินไทย เมื่อปี 2566 โดยเจ้าตัวร่วมสู้ตั้งแต่นัดปฐมฤกษ์ ONE ลุมพินี 1 เมื่อ 20 ม.ค.66 ซึ่งผ่านไปแล้ว 10 ไฟต์ใน ONE “เสกสรร” โชว์ชกดุดันเก็บชัยได้ถึง 9 ครั้ง พร้อมกวาดเงินรางวัลโบนัสรวมไปแล้วมากกว่า 5.2 ล้านบาท พลิกชีวิตครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทันตาเห็นผลงานล่าสุดในศึก ONE 168 ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา “เสกสรร” กู้ฟอร์มเก่งชนะทีเคโอ ยก 2 “เลียม แฮร์ริสัน” นักสู้เก๋า วัย 38 ปี จากสหราชอาณาจักร พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) ล้างอายจากไฟต์ล่าสุดที่พลาดท่าแพ้ครั้งแรกให้กับ “ยูทาโร อาซาฮี” จากญี่ปุ่น ได้สำเร็จ และตอนนี้เจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะสานต่อฟอร์มแรงบนเวทีระดับโลก ด้วยการสยบ “ซอ ลิน อู” ให้ได้ด้าน “ซอ ลิน อู” ที่เริ่มชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี เปิดตัวสร้างผลงานในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเก็บชัยชนะแบบไม่ครบยก 3 ไฟต์รวด เหนือคู่ชกฝีมือดีอย่าง “มาซาโยชิ สึฮาชิ” จากญี่ปุ่น, “ฟาบิโอ เรอิส” จากโปรตุเกส และ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” ส่งผลให้เขาคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองเมื่อเดือน ก.ค.67 ขึ้นแท่นกลายเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทุกคนต้องหันมาจับตามองอย่างไรก็ตามการเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE ของ “ซอ ลิน อู” กลับลงเอยด้วยความผิดหวัง หลังถูก “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งวัย 20 ปี เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ยัดแพ้แรกให้อย่างน่าเจ็บใจ ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้กลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจึงตั้งเป้าขอกู้คืนฟอร์มเก่งดับเสียงเชียร์เจ้าบ้านเอาชนะ “เสกสรร” ให้ได้ เพื่อหวนคืนสู่เส้นทางชัยชนะ และเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนับเป็นอีกหนึ่งคู่เดือดที่แฟนมวยหลายคนเฝ้ารอชม เพราะอยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าระหว่าง “เสกสรร” และ “ซอ ลิน อู” ใครคือนักสู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดตัวจริง งานนี้ผู้ชนะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ผลจะออกมาแบบไหนต้องติดตามรอลุ้นไปพร้อมกันในศึก ONE 170 ศุกร์ที่ 24 ม.ค.68