นักบิดระดับโลกโมโตจีพีร่วมกิจกรรมเสน่ห์อีสานใต้

6 สุดยอดนักบิดของโลก ตะลุยกิจกรรมต้อนรับ และถ่ายวีดีโอประชาสัมพันธ์ประเทศไทย พาทัวร์ย้อนยุค “ปราสาทหินเมืองต่ำ” สัมผัสมนต์ขลังแดนอีสาน ทอผ้าพื้นเมืองภูเขาไฟ พร้อมทั้งคัดสรร “เมนูเชิดชูอาหารท้องถิ่น” หาทานยาก อย่าง“ขนมตดหมา” อาหารถิ่นประจำ จ.บุรีรัมย์ เมนูชื่อแปลกแต่สุดแสนอร่อย ภายใต้การต้อนรับอบอุ่น ครบเครื่อง อลังการประเทศไทยจัดกิจกรรม Pre Event ต้อนรับนักแข่ง โมโตจีพี สนามประเทศไทย รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2024” อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 โดยนักบิดชื่อดัง ได้แก่ อเล็กซ์ รินส์, ลูก้า มารินี่, มาร์โก้ เบซเซคกี้, เฟอร์มิน อัลเดอร์แกร์ รวมทั้ง 2 นักบิดไทยที่ลงทำการแข่งขัน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และธัชกร บัวศรี ในธีมเสน่ห์อีสาน พาท่องเที่ยวย้อนยุค ชมปราสาทหินเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเหล่าคณะผู้บริหารฝ่ายจัดการแข่งขัน แฟนคลับและกองทัพสื่อมวลชนร่วมงานมากมายทั้งนี้ ถ่ายทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยทีมงานดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์ จะนำไปเผยแพร่ในช่วงการแข่งขัน ระหว่าง 25- 27 ตุลาคม 2567 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตกว่า 220 ประเทศ 800 ล้านคนทั่วโลกกิจกรรมเริ่มจากคณะนางรำ ต้อนรับด้วยดนตรีพื้นบ้าน “กันตรึมประยุกต์” ที่มีท่วงทำนองสนุกสนาน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและมอบพวงมาลัยคล้องมือ ได้แก่ นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, มงคล วัตตะโร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่โฆษณาต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช แจ้งดี ผู้จัดการขาย-ออนเทรด ศูนย์บุรีรัมย์ ตัวแทนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และนายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตจากนั้นเหล่านักบิดชมการทอ “ผ้าอัคนี” ของดีจากดินภูเขาไฟ หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความมหัศจรรย์ สวยงามและ “ผ้าบารายพันปี สีกลีบบัว” ของดีประโคนชัย ผ้าไทยพื้นถิ่นที่มีเรื่องราว มีตำนาน สืบสานรุ่นสู่รุ่น ด้วยกรรมวิธีการผลิตจากสีธรรมชาติ มีสีสวยหวาน ใครสวมใส่ก็ดูดี ทั้งหญิงชาย ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันผ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับการสนับสนุนผลักดันเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้มากมายให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการคัดสรรเมนู “เชิดชูอาหารท้องถิ่น” บางเมนูหารับประทานยากและอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา ได้แก่ “ขนมตดหมา” หรือ ภาษาถิ่นเรียกว่า "เวือระพอม" ที่มีส่วนผสมของน้ำจากเครือ “ต้นตดหมา” พืชสมุนไพรพื้นบ้านสรรพคุณหลายอย่าง เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาโรคได้หลายชนิด เนื้อสัมผัสขนมนุ่มหนึบ หอมอร่อยลักษณะคล้ายกับขนมจาก, “ทองม้วนสดข้าวนกกระเรียน” ที่ทำจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นเมืองที่ปลูกในแหล่งอยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยหายาก โดยสร้างนิเวศน์ให้เป็นแหล่งอาหาร ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง รวมทั้งเมนู “กระยาสารท” ขนมโบราณ ของฝากขึ้นชื่อของถิ่นอีสานใต้ให้นักบิดได้ลองลิ้มชิมรสบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และประทับใจทั้งกับทีมงานดอร์น่า สปอร์ตและเหล่านักบิดที่ร่วมงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกในการจัดพิธีต้อนรับ Pre Event ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาจัดในกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอภาพลักษณ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวภาพรวมของประเทศ ขณะที่ในปีนี้โยกมาจัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้นักบิดชื่อดังได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายและเสน่ห์ความงดงามของถิ่นอีสานใต้ นำไปเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกในช่วงการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้แฟนความเร็วที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน ยังสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเว็บไซด์ All Ticket โดยบัตรชมการแข่งขัน สามารถเข้าชมพื้นที่กิจกรรม (Commercial Area) ได้ฟรี ด้วยความบันเทิงจัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต, มวยและร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกช้อป ชิม พาวิลเลียนขนาดยักษ์ของแบรนด์สินค้าและหน่วยงานราชการให้ร่วมสนุกร่วมชมมากมาย หรือซื้อบัตรแอดมิชชั่น(ADMISSION) สำหรับเข้าชมพื้นที่กิจกรรม ราคา 100 บาทต่อวัน หรือเหมา 3 วัน 200 บาท โดยซื้อบัตรได้ที่บูธ All Ticket หน้างาน วันที่ 25-27 ต.ค. เท่านั้น! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Chang Circuit Buriram