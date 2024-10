นักบิดชื่อดังระดับโลกถึงบุรีรัมย์แล้วเตรียมลงแข่งโมโตจีพี

มาร์ค มาร์เกซ และ ฟรานโก้ โมบิเดลลี่ รวมถึงเหล่านักแข่ง และขบวนตู้คอนเทนเนอร์ทีมแข่ง รถจักรยานยนต์ทางเรียบ ชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2024” ได้เดินทางมาถึง จ.บุรีรัมย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เพื่อร่วมทำการแข่งขัน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ความเคลื่อนไหว การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2024” ศึกสองล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่าง 25- 27 ตุลาคม 2567 ที่จะมีขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุด ที่มีการจัดในประเทศไทย โดยมีผู้ติดตามชมมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก จาก 220 ประเทศทั่วโลกล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา บรรดาทัพนักบิดชื่อดังระดับโลกจากนานาประเทศ อาทิ มาร์ค มาร์เกซ และ ฟรานโก้ โมบิเดลลี่ รวมถึงเหล่านักบิดโมโตจีพีคนอื่นๆ เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ แล้วจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 3 เที่ยวบิน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รอบเวลา 22.00 น. 23.05 น. และ 23.45 น. เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมทำศึกโมโตจีพี สนามที่ 18 รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการแสดงต้อนรับและจัดแสดงสินค้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และเหล่าบรรดาแฟนคลับโมโตจีพีที่มารอรับ พร้อมชุดการแสดง 5 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงอัปสราต้อนรับ, การแสดงชุดเชิ้งกะโป๊ะ ,การแสดงชุดรำวงบุรีรัมย์ ,การแสดงชุดฟ้อนกลองยาว และการแสดงประกอบเพลง นี่คือ บุรีรัมย์ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่น