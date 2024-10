ดูให้คม...ชมให้ชัดถูกใจสายบอลไทย-เทศ "ทรูวิชั่นส์ นาว" ตอบโจทย์ความบันเทิง

ปัจจุบันโลกของการรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลไม่ได้อยู่แค่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนสมัยก่อน ไม่จำเป็นต้องดูผ่านสัญญาณดาวเทียม หรือช่องเคเบิ้ลทีวีอีกต่อไป แต่ตอนนี้เราสามารถยกคอนเทนต์ฟุตบอล หรือวาไรตีต่างๆ มาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถรับชมได้โดยเฉพาะคอฟุตบอลไทยลีกที่ในเวลานี้ ทรูวิชั่นส์ กลับมาถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในรอบหลายปี ซึ่งมีการขายแพ็คเกจให้เราได้ชมผ่านแอปพลิเคชั่นน้องใหม่ TrueVisions NOW ที่ทางทรูฯ สร้าง และพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์แฟนฟุตบอลอย่างแท้จริงแพ็คเกจฟุตบอลไทย ฤดูกาล 2024/25 ที่ทางทรูวิชั่นส์เปิดขายนั้น แบบเหมาตลอดซีซั่น ราคา 1,299 บาท แต่ถ้าอยากจ่ายเป็นรายเดือน ก็ตกเดือนละ 149 บาท ราคานี้คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แม้จะมีแฟนบอลบางส่วนมองว่าราคานี้แพงจนเกินไป แต่หลายคนก็เลือกที่จะควักเงินเพื่อสนับสนุนฟุตบอลไทย149 บาทต่อเดือนถือว่าไม่แพงเลย เพราะปกติค่าตั๋วเข้าชมเกมไทยลีกที่สนามเฉลี่ย 150 บาทต่อแมตช์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แถมเลือกได้เลยว่าจะดูคู่ไหนได้ทุกคู่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นการกลับมาถ่ายฟุตบอลไทยของ ทรูวิชั่นส์ โดยหนสุดท้ายคือปี 2020อีกลิขสิทธิ์หนึ่งที่คนบอกว่าค่าบริการต่อเดือนแพงมากก็คือ พรีเมียร์ ลีก ในมุมของคนที่บอกว่าราคาสูงเอาเรื่อง แต่อย่าลืมนะว่าลีกนี้เป็นลีกฟุตบอลระดับสโมสรที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกและฟุตบอลอังกฤษก็ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งทาง พรีเมียร์ ลีก เองก็ขึ้นราคาตลอดจนเริ่มมีเสียงบ่นจากคนซื้อลิขสิทธิ์แล้วว่าหากราคายังดีดต่อเนื่องแบบนี้อนาคตอาจจะไม่มีใครซื้อแต่อยากจะบอกเลยว่าถ้ายอมจ่ายแบบถูกลิขสิทธิ์รับรองว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลย เพราะสามารถดู พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ทุกสัปดาห์แบบสดๆ 10 คู่อยากดูคู่ไหนก็เลือกได้เลยดูได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องกลับไปเฝ้าหน้าจอทีวีแถมภาพคมชัดปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก็จอใหญ่ดูสบายตา ไม่ต้องไปทนเข้าอากู๋หาลิงก์เถื่อนแถมดูไปกระตุก ดูไปได้สักพักก็ดูไม่ได้ก็ต้องหาลิงก์อื่นอีกทำวนไปวนมาแบบนี้จนหมดเวลาฟุตบอลไม่ต้องดู ยิ่งเป็นคู่ใหญ่บอกเลยเซ็งสุดๆข้อดีของการดูฟุตบอลผ่านแอปพลิเคชั่น คือสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องสแตนบายด์เพื่อดูผ่านโทรทัศน์อีกต่อไป ซึ่งถึงแม้ฟุตบอลไทยลีกซีซั่นปัจจุบัน ทรูฯ จะเปิดให้รับชมผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก ไม่มีช่องพิเศษเปิดขึ้นมาสำหรับสมาชิกกล่องเคเบิล หรือกล่องแบบไฟเบอร์ แต่เราก็สามารถโครมแคสเพื่อรับชมในโทรทัศน์ (บางรุ่น) ได้อีกด้วยซึ่งหากใครใช้บริการสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในเครือ Apple ก็สามารถกด Air Play เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่บ้าน เพื่ออรรถรสในการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลที่มากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยสามารถรับชมผ่าน Apple TV, Android TV, Samsung TV , LG TV และกล่องทรูไอดี เป็นต้นแน่นอนว่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน เน้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นหลัก หลายคนก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องดูฟุตบอลผ่านจอทีวีเหมือนสมัยก่อนเท่านั้น ซึ่งตัวแอป TrueVisions NOW สามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดผ่านหน้าจอได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าสำคัญมาก เพราะการดูฟุตบอลผ่านแอป TrueVisions NOW จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการดูผ่านแอป True ID โดยเฉพาะความรวดเร็วในการโหลดช่องต่างๆ ทำได้ดีกว่าทรูไอดีหลายเท่า เช่นเดียวกับความชมชัดของภาพ เดิมที ทรูไอดี ดูได้แค่ 720p แต่แว่วๆ มาว่า TrueVisions NOW สามารถรับชมผ่านความชมชัดแบบ 1080 HD ได้ด้วยนอกจากนี้ถ้าใครยังจำกันได้ ตอนที่เราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่าน True ID มันจะมีโหลดโฆษณาขึ้นมา 1-2 ชิ้น เมื่อเรากดเปลี่ยนช่องต่างๆ แต่การรับชมผ่านแอป TrueVisions NOW จะไม่มีโฆษณามาคั่นเพื่อรบกวนความสนุกอีกต่อไป แถมยังเลือกดูย้อนหลังรายการต่างๆ ได้ถึง 7 วัน และเลือกดูช่องฟรีทีวีได้แบบง่ายกว่าเดิมทั้งนี้อยากจะกระซิบเพิ่มเติมว่าสมาชิกเดิมของทรูวิชั่นส์ที่มีแพ็คเกจ Silver, Gold หรือ Platinum อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คเกจฟุตบอลไทยเพิ่มเติม เพราะท่านจะสามารถรับชมฟุตบอลไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ได้ทันที เมื่อใช้เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกเดิมนั้นลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นยกเว้นแต่ช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ หรือช่อง BeIN Sport ถ้าหากรับชมก็ต้องสมัครเพิ่ม ซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าแพ็คเกจดูบอลพรีเมียร์ ลีก แบบเหมาซีซั่น กำลังลดราคาลงมาจากเดิมที่เปิดมาหนแรก และก็สามารถดูผ่านแอป TrueVisions NOW ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ก็อยากจะลองเชิญชวนสำหรับใครที่กำลังลังเล ลองมาดาวน์โหลด TrueVisions NOW เพื่อรับชมคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งกีฬาไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่ยังมี แบดมินตัน เทนนิส เอฟวัน วอลเลย์บอล ตลอดจนถึงภาพยนตร์ การ์ตูน หรืออื่นๆ อีกมากมายใครสนใจสามารถโหลดกันได้ที่ App Store (IOS), Google Play (Android) หรือทาง TV STORE ของ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/3gszoqts