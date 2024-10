นีโย (Ne-Yo) เจ้าชาย R&B เช็คอินชมความมันมวยเวทีราชดำเนิน

สนามมวยราชดำเนิน บ้านเกิดของมวยไทย กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือน โดยวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อศิลปินระดับโลกอย่าง นีโย (Ne-Yo) เจ้าชาย R&B ที่เดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตในเมืองไทย ยังต้องแบ่งเวลามาเยือนสนามมวยราชดำเนินแห่งนี้ รวมถึง Isabella Menin Miss Grand International 2022, Jareerat Petsom Miss Earth 2021, และนักแสดงชื่อดังอย่างตุ๊กกี้ ที่เข้าร่วมชมศึกมวยไทย RWS ตอกย้ำความนิยมระดับโลกที่เมื่อคิดถึงเมืองไทยและมวยไทย ก็ต้องนึกถึงเวทีมวยราชดำเนิน RWSสำหรับอีกหนึ่งคนดัง คือ แชฟเฟอร์ ชิเมียร์ สมิธ หรือเป็นที่รู้จักในนาม นี-โย Ne-Yo เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1979 เป็นนักร้องเพลงแนวอาร์แอนด์บี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์เพลงและนักแสดงชาวอเมริกัน นี-โย แจ้งเกิดผลงานด้วยการแต่งเพลง "Let Me Love You" ซึ่งเขาแต่งให้กับศิลปินมาริโอและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นซิงเกิ้ลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอันดับแปดของทศวรรษ เพลงนี้ชนะใจคนนับล้านและนำชื่อเสียงมาสู่ศิลปินการเดินทางมาเยือนของเหล่าคนดังระดับโลกจากทั่ววงการที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องยืนยันว่าเวทีราชดำเนินคือบ้านของมวยไทยที่เปี่ยมคุณค่า มีชีวิตชีวา มีความหมาย และเป็น Soft Power ที่สามารถดึงผู้คนทั่วโลกให้เดินทางมาประเทศไทย