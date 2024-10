แฟนหมัดมวยรอชม "เรียลลิตี้หนแรก" ในบ้าน - ไทย สมายล์ บัส ผนึกกำลัง "วิว เยาวภา" จัดให้

ไทย สมายล์ บัส (Thai Smile Bus) จับมือ วิว เยาวภา ร่วมส่งเสริมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ สนับสนุนสร้างเรียลลิตี้มวยไทยครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเล่าเรื่องราวของนักมวยไทยผ่านรายการ The Legend ศึกมวยรองครองแชมป์“วิว” เยาวภา บุรพลชัย โปรโมเตอร์การแข่งขันมวยไทย รายการ Legend Fighting Championships 2024 เปิดเผยถึงการจัดศึกมวยรองครองแชมป์ว่า เป็นเวทีแห่งโอกาสของมวยรอง ซึ่งเป็นรายการแข่งขันมวยรอบ 16 คน มีการชิงเงินรางวัลถึง 1 แสนบาท พร้อมเข็มขัดแชมป์ โดยนักมวยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักมวยที่พลาดโอกาสจากรายการอื่น ๆ เป็นมวยรอง มวยที่โดนดอง"สิ่งที่พิเศษ นอกจากการแข่งขันมวยไทยแล้ว คือการนำนักมวยทั้ง 16 คน มาถ่ายทำเรียลลิตี้ ร่วมทำภารกิจ และแข่งขัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2567 ถึงมกราคม 2568 เราจะได้สัมผัสความรู้สึกนักมวยไทย ซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ ทั้งสนุก ตื่นเต้น และดราม่า"วิว เยาวภา กล่าวต่อว่า รายการเรียลลิตี้เป็นการนำเสนอ และถ่ายทอดเรื่องราว ภารกิจนักมวยที่ได้นำนักมวยมาเก็บตัวและฝึกซ้อม ที่อำเภอหัวหิน นอกจากนี้ยังต้องการนำเสนอเมืองหัวหิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร วัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอหัวหิน และของดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่สายตาคนทั่วประเทศ และทั่วโลก โดยมี บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (Thai Smile Bus) เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ รวมถึง Thybrid Training Center และศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ The Legend Arena ร่วมเป็นผู้สนับสนุนตลอดรายการนอกจากนี้ ในรายการยังได้รับเกียรติจาก "คุณฟรานซิส ลี" ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกกำลังกายจากประเทศอังกฤษ ผู้บริหาร Thybrid Training Centre มวยไทย และฟิตเนส มาร่วมแนะนำ และให้ความรู้แก่นักมวยไทยในการฝึกซ้อม ดูแลร่างกาย และการลดน้ำหนักตลอดรายการ รวมถึงสุดยอดฮีโร่โอลิมปิก อดีต 2 นักมวยไทย ฮีโร่โอลิมปิกของคนไทย นายทวี อัมพรมหา หรือ ขาวผ่อง สิทธิชูชัย ตำนานนักชกเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 23 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และ มนัส บุญจำนงค์ หรือ "เจ้าเติ้ล" เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มาเป็นโค้ชดูแลนักกีฬาตลอดรายการเรียลลิตี้ The Legend ศึกมวยรองครองแชมป์"วิวขอฝากพี่น้องคนไทยให้ร่วมชมร่วมเชียร์และติดตาม ทั้งรายการแข่งขันมวยไทย Legend Fighting Championships 2024 ศึกมวยรองครองแชมป์ และรายการเรียลลิตี้ The Legend ศึกมวยรองครองแชมป์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดให้รับชมช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34HD ขอบคุณมากค่ะ" โปรโมเตอร์การแข่งขันมวยไทย รายการ Legend Fighting Championships 2024 กล่าวทิ้งท้าย