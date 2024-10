เปิดศึกดวลหมัดของมวยรอง LEGEND FIGHTING CHAMPIONSHIPS 2024

ระเบิดศึกความมันส์กับการแข่งขันมวยไทยรายการใหญ่ของหัวหิน LEGEND FIGHTING CHAMPIONSHIPS 2024 ศึกมวยรองครองแชมป์ ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 100,000 บาท พร้อมเข็มขัดแชมป์ ณ บลูพอร์ต ฮอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์บลูพอร์ต หัวหิน เดอะเลเจ้นท์ อารีน่า ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), Thai Smile Bus และ Thybrid Training Centre จัดใหญ่ สั่นสะเทือนวงการมวย กับการกลับมาของ เวทีแห่งโอกาส Legend Fighting Championship ที่จะมากระชากหัวใจแฟนมวยอีกครั้ง กับ การแข่งขันมวยไทย พร้อมถ่ายทำเรียลลิตี้ตามติดชีวิตนักมวยไทย กับภารกิจต่างๆที่ต้องฝ่าฟัน สู้เพื่อการเป็นแชมป์ จากสังเวียนมวยไทย สู่จอโทรทัศน์ในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ รายการ Reality The Legend มวยรองครองแชมป์ รายการเดียว และ รายการแรกของประเทศไทย ที่เปิดโอกาส และสานฝันให้กับ ผู้ที่ไม่เคยได้แชมป์ ขึ้นสังเวียนสู้เพื่อแชมป์อีกครั้ง กับรายการ Legend Fighting Championships ศึกมวยรองครองแชมป์ในรูปแบบของการแข่งขันมวยไทย เป็นสังเวียนที่เปิดโอกาสให้ “มวยรอง โดนดอง” ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง โดยมี ฯพณฯสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ บลูพอร์ต ฮอลล์ ชั้น 1 บลูพอร์ต หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย,นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),นางสาวนภสร ลำธารทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายแบรนด์และการตลาด Thai Smile Bus,นายสัณฑะวัฒน์ พิพัฒน์ติยากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัด, Francis Lee Thybrid Training Centre, นางสาววจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด, วิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิง เจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก2004 โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขัน ,ทวี อัมพรมหา (ขาวผ่อง สิทธิชูชัย)นักกีฬาโอลิมปิก เหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่น ปี 1984,มนัส บุญจำนงค์ เหรียญทองโอลิมปิก มวยสากลสมัครเล่น ปี 2004 และเหรียญเงินโอลิมปิก ปี 2008 พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมายที่เข้าร่วมโดย ฯพณฯสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขัน รายการ “ Legend Fighting Championships 2024 ศึกมวยรองครองแชมป์ ” ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่บลูพอร์ต ฮอลล์ ชั้น 1 บลูพอร์ต หัวหิน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมกีฬามวยไทยให้ไปสู่สายตาระดับโลก เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อพัฒนาให้เป็นหนึ่งใน Soft power ที่จะผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ สร้างแรงผลักดันรวมไปถึงช่วยส่งเสริมการกีฬาให้กับ เยาวชน พร้อมทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองไทยไปพร้อมๆกันอีกด้วย และที่สำคัญสำหรับการจัดการแข่งขัน รายการ “ Legend Fighting Championships 2024 ศึกมวยรองครองแชมป์ ” ที่หัวหินในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬา และเป็นการตอกย้ำให้เมืองหัวหิน ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่ง destination ที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยด้วย และการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการกลับมาจัดในพื้นที่หัวหินอีกครั้ง ซึ่ง คุณวิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิง เจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก2004 ก็ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการมาผลักดันการจัดการแข่งขัน โดยการเป็นโปรโมทเตอร์ให้กับการแข่งขันรายการ Legend Fighting Championship อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด หลังจากที่การแข่งขันประสบความเร็จมาแล้วเป็นอย่างมากในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่หัวหิน โคราช ภูเก็ต สมุทรสาคร และเชียงใหม่ จึงยิ่งทำให้ผมมั่นใจเป็นอย่างมากว่า กีฬามวยไทยของเราจะสามารถสืบทอดมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง และเป็นหนึ่งในแกนหลักของการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี”นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย เดอะเลเจ้นด์ อารีน่า และบลูพอร์ต หัวหิน ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันมวยไทยให้กลายเป็น Soft Power ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมและยกระดับมวยไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก และที่สำคัญการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีโอกาสสำหรับนักกีฬามวยรองให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกับกับมวยไทยในมิติใหม่ ที่เต็มไปด้วยความงดงามของวัฒนธรรมไทยและประเพณีมวยไทย ทั้งการไหว้ครู และท่วงท่าในการต่อสู้ที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ และที่ขาดไม่ได้ ผมมองว่า การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนมวยไทยไปข้างหน้า และผมเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลักดันมวยไทยให้เป็นที่รู้จักสู่ระดับความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยในประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นแรงส่งที่ดีในด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเยาวภา บุรพลชัย โปรโมเตอร์ Legend FC กล่าวว่า การแข่งขันรอบนี้ เราจัดทัพนักมวยรอง มวยที่พลาดแชมป์ มาปะทะกันชิงความเป็นแชมป์ พร้อมการแข่งขันที่เป็นรูปแบบใหม่ของวงการมวยไทย ที่เป็นการแข่งขันผสมผสานกับความบันเทิงรูปแบบ Sport Entertainment (แสง สี เสียง) และรายการเรียลลิตี้การแข่งขันของนักมวย เราจัดเต็มให้แฟนมวยได้ชมมวยสนุก ดุเดือด แต่เต็มไปด้วย การใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย มีชั้นเชิงทักษะมวยไทยแบบจัดเต็ม ขอให้ทุกคนติดตามเชียร์ และ เชิญมาชมกันได้ที่ บลูพอร์ต ฮอลล์ ชั้น 1 บลูพอร์ต หัวหิน เปิดให้นักท่องเที่ยวได้รับชมฟรี อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศผ่านทาง ช่องอัมรินทร์ทีวี HD 34 และนอกจากนี้ยังสามารถติดตามได้ที่ Youtube : Legend Fc และ Facebook : Legend FC รับรองว่าสนุก ประทับใจแฟนมวยไทยแน่นอนสำหรับการแข่งขันในครัังนี้เป็นการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 10 ของรายการนี้ ซึ่งได้จัดมาแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง และได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยครั้งนี้จะเริ่มเปิดศึกความมันส์ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ บลูพอร์ต ฮอลล์ ชั้น 1 บลูพอร์ต หัวหิน โดยเปิดให้แฟนมวยไทยรับชมฟรี พร้อมที่นั่งรองรับกว่า 1,000 คน โดยมีนักชกชาวไทย และ นักชกชาวต่างชาติ ร่วมแข่งขันกันทั้งหมด 8 คู่ โดยมีรายละะอียดดังนี้คู่ที่1 Sam valayer wildcard Gym พบ อุดมเล็ก ณุปราณบุรีคู่ที่ 2 หนึ่งเดียว เกียรติประยูร พบ ฤทธิชัย ช.วชิระคู่ที่ 3 สามล้าน ลูกพ่อพระยาเสือ พบ ซอว์ เอ ซี (ประเทศเมียนมาร์)คู่ที่ 4 Poew Zaw (ประเทศเมียนมาร์) พบ มงคลชัย ศิษย์ชายเล็กคู่ที่ 5 ยอดเพชร ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา พบ เกมส์บอนส์ ส.สุวรรณารัณย์คู่ที่ 6 ฟ้าสยาม The Legend Arena พบ Said Ati Raho (ประเทศโมรอคโค)คู่ที่ 7 ปราบอัสวิน ภูวนาแก้วขวัญการ์ด พบ ชัยวัฒน์ เหน่งซับใหญ่คู่ที่ 8 สิงห์พยัคฆ์ หนุ่มธรณ์เทพ พบ อัศวิน ศิษย์ครูก้อง