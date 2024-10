“ตะวันฉาย” รีแมตช์ “ซุปเปอร์บอน” ศึกใหญ่ ONE 170 “ซุปเปอร์เล็ก” ปะทะ “นิโค” เดือดแน่ต้นปีหน้า

เตรียมพบกับความมันครั้งประวัติศาสตร์ที่พร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก กับศึก ONE 170 ที่จะกลับมาระเบิดความมันขั้นสุดขึ้นอีกครั้ง ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.โดยศึก ONE 170 ได้เผยโฉม 2 คู่มวยนัดหยุดโลก ออกมาเรียกน้ำย่อยเป็นที่เรียบร้อย โดยคู่แรกเป็นการเปิดศึกรีแมตช์ของ 2 สุดยอดนักสู้มือพระกาฬ ระหว่าง "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เตรียมป้องกันบัลลังก์สมัยที่ 4 จากคู่ปรับเก่า "ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาลร่วมด้วย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เตรียมรั้งบัลลังก์มวยไทยสมัยแรกสุดชีวิต จากผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง อย่าง “นิโค คาร์ริลโล” กำปั้นเลือดเดือด จากสกอตแลนด์สำหรับ “ตะวันฉาย” และ “ซุปเปอร์บอน” ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยประชันฝีมือกันอย่างดุเดือดมาแล้ว 1 ครั้ง ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 และเป็นฝั่ง “ตะวันฉาย” ที่สามารถรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้แบบหวุดหวิด จากการเฉือนชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากหลังจากนั้น “ตะวันฉาย” ยังคงรักษาผลงานระดับสูงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการป้องกันบัลลังก์มวยไทยสมัยที่ 3 เอาไว้ได้ จากการเบียดชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือ “โจ ณัฐวุฒิ” ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาขณะที่ “ซุปเปอร์บอน” หลังจากพลาดคว้าบัลลังก์มวยไทย ไฟต์ต่อมาจึงเบนเข็มไปกระชากบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง เฉพาะกาล มาครอง ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มารัต กริกอเรียน” จอมอึดจากอาร์เมเนีย ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.67 และล่าสุดงัดฟอร์มโหดสับศอกชนะน็อกยกแรก “โจ ณัฐวุฒิ” ในกติกามวยไทย ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบัลลังก์มวยไทย เป็นหนที่ 2 ในครั้งนี้ และมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลายเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา คนต่อไปด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โชว์พิษสงเพลงศอกปิดเกมน็อก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรก พร้อมกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ต่อจากเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ได้อย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” พร้อมขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์มวยไทย เป็นครั้งแรก โดยจะต้องดวลเดือดกับผู้ท้าชิงฟอร์มแรงอย่าง “นิโค คาร์ริลโล” นักสู้ไร้พ่ายจากสกอตแลนด์ ดีกรีเจ้าของเก้าอี้เบอร์ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่ความมั่นใจกำลังพุ่งถึงขีดสุด จากผลงานการเผด็จศึกคู่ชกฝีมือฉกาจ 4 ไฟต์รวดโดย 2 คู่ชูโรงที่เปิดเผยมาเป็นแค่การเรียกน้ำย่อยเพียงเล็กน้อยในศึก ONE 170 เท่านั้น หลังจากนี้ยังจะมีการประกาศคู่มวยมันเพิ่มเติมอีกมากมาย ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับศึก ONE 170 เริ่มคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH