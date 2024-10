“โค้ชซิโก้” อดีตกุนซือทีมชาติไทย นั่งแท่นผู้อำนวยการ “ลิเวอร์พูล”

หลังจากที่ "โค้ชซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ได้แยกทางกับ กง อัน ฮานอย ในศึกวีลีก ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางข่าวลือหนักกับการมาคุมทีมในไทยลีกโดยเพจ Zico Foundation เผยว่า โค้ชซิโก้ ได้รับงานใหม่ ทำกับสโมสรที่ตนเองเชียร์อย่างลิเวอร์พูล ในฐานะผู้อำนวยการอคาเดมีลิเวอร์พูลในประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกโค้ช ทำตามแนวทางลิเวอร์พูล เวย์ แถมจะได้ทำงานร่วมกับโค้ชอคาเดมีลิเวอร์พูล ที่จะมาประจำในประเทศไทย ช่วยกันยกระดับการฝึกสอนให้มีความมั่นคงต่อไป“โค้ชซิโก้ เป็น Academy Director ของลิเวอร์พูลเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ Liverpool FC ในเมืองลิเวอร์พูล มีการประกาศสำคัญว่า "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและนักฟุตบอลระดับตำนานได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในตำแหน่ง Academy Director ของ Liverpool FC International Academy Thailandในบทบาทของ Academy Director ซิโก้จะมีความรับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกโค้ช และกำกับดูแลโค้ชให้การฝึกสอนเป็นไปตามแนวทาง "The Liverpool Way" ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ Head Coach ของ Liverpool FC Academy ที่มาประจำในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างทีมงานในครั้งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการฝึกสอนจะมีคุณภาพสูงสุดและสอดคล้องกับหลักมาตรฐานที่ LFCIA ใช้ทั่วโลกซิโก้ยังได้ย้ำถึงบทบาทของเขาในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยเติบโตและพัฒนาศักยภาพในทุกด้านพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ "The Liverpool Way" การฝึกสอนในลักษณะนี้จะไม่เพียงช่วยให้เยาวชนมีทักษะฟุตบอลที่แข็งแกร่งแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสามารถทางจิตใจสำหรับการเล่นในระดับการแข่งขันการลงนามสัญญาครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับ Liverpool FC International Academy Thailandโดยเสริมแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งจะมีโอกาสได้เติบโตและเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนระดับโลกที่มีคุณภาพและมาตรฐานขั้นสูง”