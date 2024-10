ไอคอนสยามจัดแคมเปญมอบบัตรวีไอพีลุ้น”ผีแดง”ปะทะ”หงษ์แดง”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์ก ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สานต่อความสำเร็จของแคมเปญ “ICONSIAM THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE” จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งใหม่ “REDWAR: The Unrivaled Match 2025” เปิดโอกาสให้ลูกค้าคนพิเศษผู้รักกีฬาฟุตบอล ได้บัตรที่นั่งในโซน VIP BOX เกาะขอบสนามแอนฟิลด์ ชมศึกแดงเดือด “ลิเวอร์พูล” ปะทะ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่หาได้จากไอคอนสยามที่เดียวเท่านั้นไอคอนสยามเดินหน้ามอบประสบการณ์เหนือระดับครั้งใหม่ให้กับลูกค้าคนสำคัญในแคมเปญ “ICONSIAM THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE” อย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมเอาใจคอบอล “REDWAR: The Unrivaled Match 2025” มอบบัตรที่นั่งโซน VIP Box เข้าชมการแข่งขันศึกแดงเดือด ที่มีเพียงไม่กี่ที่นั่งเท่านั้น นับเป็นโอกาสครั้งพิเศษ ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่เราสามารถมอบให้กับลูกค้าได้นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของไอคอนสยามที่เน้นมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า พร้อมตอกย้ำการเป็น Global Destination โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มแคมเปญ ICONSIAM THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE เพื่อคัดสรรประสบการณ์พิเศษทั้งจากไทยและทั่วโลก ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย“ไอคอนสยามมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก (The Best of Thailand Meets The Best of The World) เพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าและผู้มาเยือนทุกคน ทำให้เรากลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หนึ่งในแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือ ICONSIAM THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE ที่ได้จัดกิจกรรมระดับเอ็กซ์คลูชีฟมาโดยตลอด เช่น ทริปรับพลังปีมังกรที่ฮ่องกง และ The Rarity Dining with Jay Fai ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม แคมเปญ REDWAR: The Unrivaled Match 2025 จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่ไอคอนสยามมั่นใจว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมอีกเช่นกัน” นายสุพจน์ กล่าวสำหรับกิจกรรม “RED WAR: The Unrivaled Match 2025” นี้ สิทธิพิเศษ สำหรับบัตร VIP BOX ประกอบไปด้วย-เจ้าหน้าที่นัดพบ และส่งที่หน้าประตูทางเข้าสนามฟุตบอลภายใน VIP Box มี เครื่องปรับอากาศ และที่นั่งในห้อง + TV 32 นิ้ว และมี Balcony ออกไปนั่งชมด้านนอกได้-เข้า VIP Box ได้ก่อนเกมส์เริ่ม 3 ชั่วโมง และออกได้ช้ากว่า 1 ชั่วโมงหลังจบเกมส์-มีอาหาร 5 คอร์ส และเครื่องดื่ม พร้อม Full waitress service ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน-Matchday Programme (booklet)-ของที่ระลึกเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าไอคอนสยามที่เป็นสมาชิก ONESIAM สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “RED WAR: The Unrivaled Match 2025” ภายใต้แคมเปญ “ICONSIAM The Extraordinary Experience” ผ่าน QR CODE จากสื่อของรายการภายในไอคอนสยาม หรือลงทะเบียนผ่าน ONESIAM SuperApp และสะสมยอดใช้จ่ายจากร้านค้าภายในไอคอนสยาม รวมถึงสยาม ทาคาชิมายะ ได้ทุกช่องทาง ทั้ง Snap and Collect หรือรวมใบเสร็จสะสมยอดที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น G, ชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2567 โดยสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมที่ไอคอนสยามสูงสุด 5 ท่านแรก (ยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาท ทุกหมวดสินค้าที่ร่วมรายการ) จะได้รับบัตรชมฟุตบอลระหว่าง ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่นั่งในโซน VIP BOX ณ สนามแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ท่านละ 2 ที่นั่ง (รวม 10 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท (ไม่รวมค่าขอวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางตลอดทริป) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาทลูกค้าคนสำคัญของไอคอนสยามที่ชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีก รักลิเวอร์พูล เชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พลาดไม่ได้ มาลงทะเบียน สะสมยอดใช้จ่าย และลุ้นไปสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับกิจกรรม “REDWAR: The Unrivaled Match 2025” ด้วยกัน และนอกจากนี้แคมเปญ “ICONSIAM The Extraordinary Experience” ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เตรียมไว้เพื่อลูกค้าคนสำคัญของไอคอนสยามเท่านั้น ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง Facebook: ICONSIAM และ www.iconsiam.com