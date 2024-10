“อาลีฟ” ดวลฝีมือ อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย “วอลเตอร์” ศึก ONE 169

ยกระดับความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ ในศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดยประกบ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ วัย 20 ปี มาประชันเดือดกับ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” นักสู้มากฝีมือ วัย 26 ปี จากบราซิล ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)สำหรับ “อาลีฟ” ประสบความสำเร็จคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครอง หลังทำผลงานคว้าชัย 4 ไฟต์รวดบนเวที ONE ลุมพินี อย่างไรก็ตามไฟต์แรกในฐานะนักกีฬา ONE ของ “อาลีฟ” กลับต้องพุ่งชนความพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดาย หลังตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อ “จาง เป่ยเหมียน” ในการขึ้นชกคิกบ็อกซิ่ง เป็นครั้งแรก ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.67ไฟต์ต่อมาในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา "อาลีฟ" หวนกลับมาชกในกติกามวยไทยอีกครั้ง แต่ยังเค้นฟอร์มไม่ออก พ่าย “เอลลิส บาร์โบซา”ไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ก่อนที่ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา “อาลีฟ” จะสามารถเก็บชัยแรกในฐานะนักกีฬา ONE ได้สำเร็จ หลังโชว์แม่ไม้มวยไทยครบเครื่อง ปิดเกมน็อก “ซากาเรีย เอล จามารี” อย่างรวดเร็วในยกแรก พร้อมคว้าโบนัสก้อนโต 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีด้าน “วอลเตอร์” ยอดนักสู้ชาวบราซิลดีกรีแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพ WPMF 135 ป. เปิดตัวในศึก ONE: CENTURY PART II ในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) คนแรกของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และสามารถต่อกรกับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยได้อย่างคู่คี่สูสี ก่อนจะตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์นอกจากนี้ “วอลเตอร์” ยังเคยฝ่าด่านการแข่งขันรายการ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต เมื่อปี 2565 เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศ ก่อนจะร่วงตกรอบด้วยน้ำมือของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต คนปัจจุบัน ขณะที่ผลงานล่าสุดในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค.66 “วอลเตอร์” ยังคงหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอ โดยถูก “จาค็อบ สมิธ” แทงเข่าพ่ายน็อกยกแรกไปแบบสุดช็อก ส่งผลให้ตอนนี้เจ้าตัวมีสถิติการชกมวยไทยใน ONE อยู่ที่ชนะ 1 จาก 5 ไฟต์ศึกครั้งนี้ “อาลีฟ” ต้องการสานต่อฟอร์มฮอตของตัวเอง ด้วยการเก็บชัยบนเวทีรายการใหญ่ติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 ให้ได้ ขณะที่ “วอลเตอร์” ลงทุนลดน้ำหนักลงมาชกในรุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งแรก ก็เพื่อหวังเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเช่นกัน งานนี้รับประกันความมัน ชนิดที่แฟนมวยทุกคนห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH