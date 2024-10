“ทรูวิชั่นส์” ยิงสด เอฟวัน ชิงแชมป์โลก 2 เรซสุดมัน ลุ้นแชมป์เดือด ศึกยูเอส และ เม็กซิกัน กรังด์ปรีซ์

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกตื่นเต้น กับสุดยอดสปอร์ตอย่าง ฟอร์มูล่า วัน เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2 เรซสุดมัน กับสงครามการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์โลก ฟอร์มูล่า 1 ฤดูกาล 2024 จับตาการขับเคี่ยวที่ดุเดือด ระหว่างสองทีมนำ เรดบูลล์ และ แม็คลาเรน เพื่อตำแหน่งแชมป์โลก ทั้งประเภทนักแข่ง และประเภททีม วันที่ 19 - 21 ตุลาคมนี้ เป็นการแข่งขันเรซที่ 19 ศึก ยูเอส กรังด์ปรีซ์ ที่สังเวียนระดับโลก เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกา ในออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และต่อกันที่เรซลำดับที่ 20 เม็กซิกัน กรังด์ปรีซ์ ที่ เม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2567 ชมสดแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ทางช่อง beIN SPORTS1 (617)สถานการณ์ล่าสุด หลังจากจบศึก สนามที่ 18 สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ กับชัยชนะของ แลนโด นอร์ริส มือ1 ชาวอังกฤษของทีมแม็คลาเรน ทำให้ตำแหน่งผู้นำคะแนนรวมของ แม็กซ์ เวอร์สแตปเพน แชมป์โลก 3 สมัยชาวดัตช์ของทีมเรดบูลล์ เริ่มสั่นคลอน คะแนนที่เคยทิ้งห่างสุดกู่ ตอนนี้ถูก นอร์ริส ที่ฟอร์มกำลังสุดยอดลดช่องว่างลงมาเหลือแค่ 52 คะแนนเท่านั้น สนามที่เหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะคะแนนยังมีให้ไล่ล่าอีกเป็นจำนวนมาก และ แม็กซ์ เองก็คว้าแชมป์ครั้งล่าสุดที่สเปนตั้งแต่มิถุนายน หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมายืนบนโพเดี้ยมสูงสุดอีกเลย ส่วนคะแนนสะสมประเภททีม แม็คลาเรน ก็โกยแต้มเป็นกอบเป็นกำ ตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังเป็นต้นมา จนสามารถไล่ทัน และแซงหน้าแชมป์ปีล่าสุดหลังจากจบสิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ แซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ 1 แทน ด้วย 516 คะแนน เขี่ย เรดบูลล์ ตกลงไปอยู่อันดับสอง ตกเป็นรอง 41 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นเฟอร์รารี ก็ไล่ตามมาติดๆ แค่ 34 แต้มเท่านั้นจับตาดู เรดบูลล์ ที่กำลังเพลี่ยงพล้ำมาหลายสนามติดต่อกัน จะคืนฟอร์มเพื่อรักษาการนำ และป้องกันแชมป์ จากทีมคู่แข่งสุดแกร่ง และผลงานกำลังร้อนแรงอย่าง แม็คลาเรน รวมไปถึง เฟอร์รารี ได้แค่ไหน มาติดตามชมการถ่ายทอดสด สนามที่ 19 และ 20 ที่สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการชิงแชมป์โลก เอฟวันTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/6dd8c89w เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้โปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟอร์มูล่า วัน เวิลด์ แชมเปียนชิพ ชมสดที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ทางช่อง beIN SPORTS1 (617)ยูเอส กรังด์ปรีซ์19 ต.ค. รอบฝึกซ้อม 00.30 - 01.3019 ต.ค. สปรินท์ รอบคัดเลือก 04.30 - 05.1420 ต.ค. สปรินท์ เรซ 01.00 - 02.0020 ต.ค. รอบคัดเลือก 05.00 - 06.0021 ต.ค. รอบแข่งขัน 02.00 - 04.00เม็กซิกัน กรังด์ปรีซ์26 ต.ค. รอบฝึกซ้อม 1 01.30 - 02.3026 ต.ค. รอบฝึกซ้อม 2 05.00 - 06.3027 ต.ค. รอบฝึกซ้อม 3 00.30 - 01.3027 ต.ค. รอบคัดเลือก 04.00 - 05.0028 ต.ค. รอบแข่งขัน 03.00 - 05.00