มวยโดนไม่ได้ "พันฤทธิ์" มองขาด "ซุปเปอร์บอล" มีจุดเปราะ โดนแล้วเสียอาการ

“พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” มวยซ้ายอันตราย วัย 27 ปี จากพัทลุง มั่นใจมองเห็นจุดอ่อนใช้เล่นงาน “ซุปเปอร์บอล วันของโอม MBK” นักชกสูงยาววัยเดียวกัน จากหนองบัวลำภู ให้อยู่หมัด ลุ้นเก็บแต้มชัย 4 ไฟต์รวดให้ได้ ในการชกกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 139 ป. คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 83 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “พันฤทธิ์” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดเก็บแต้มชัยสามไฟต์รวดในปีนี้ โดยตอนนี้เขาพร้อมเต็มที่ในการเจอกับ “ซุปเปอร์บอล” ที่ล่าสุดต้องเสียสถิติไร้พ่าย หลังแพ้ “อิลยาส มูซาเอฟ” จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 71 เมื่อ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ “พันฤทธิ์” เตรียมจ้องเล่นงานโจมตีแบบจัดเต็ม“ผมเคยดู ซุปเปอร์บอล เมื่อก่อนเขาเป็นมวยเข่า แต่เมื่อได้โอกาสมาชกใน ONE เขาก็พัฒนาสไตล์การชกมาเป็นมวยฝีมือมากขึ้น จุดแข็งที่น่ากลัวของเขายังคงเป็นลูกเข่า ไฟต์ล่าสุดเขาพลาดแพ้น็อกให้กับ อิลยาส เหมือนเขาจะโดนอาวุธมากไม่ได้ ทำให้ผมมองเห็นว่าเขายังมีจุดที่เปราะบางอยู่เหมือนกัน ถ้าโดนหนัก ๆ เข้าตรงจุดก็มีเสียอาการให้เห็นอยู่ครับ”“ไฟต์นี้ผมวางแผนมาพร้อมเดินสู้เต็มที่ เตรียมมาเดินลุยเข้าใส่คู่ชกแบบเต็มรูปแบบ ถ้ามีโอกาสก็พร้อมปิดเกมเร็วให้ได้ทันที ขึ้นอยู่กับจังหวะบนเวทีด้วย ถ้าผมได้เงินโบนัส 3.5 แสนบาท อีกครั้ง ผมตั้งเป้าหมายว่าอยากกลับบ้านไปบวชให้พ่อกับแม่ วางแผนคร่าว ๆ เอาไว้ว่าจะบวชให้ได้ภายในปีนี้ครับ”ผลงานร้อนแรงต่อเนื่องแบบนี้ทำให้ “พันฤทธิ์” ยิ่งชกยิ่งมั่นใจ พร้อมเจอกับคู่ต่อสู้ได้ทุกราย เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมเต็มที่แล้ว สำหรับการก้าวไปคว้าสัญญานักกีฬา ONE เพื่อไปโชว์ผลงานในระดับโลก“ไฟต์นี้ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวผมมาก ตอนนี้ผมกำลังทำสถิติมาดี 3 ไฟต์ไม่แพ้ใคร ไฟต์ที่ 4 ก็ไม่อยากให้พลาด ความมั่นใจตอนนี้ก็เต็มร้อย พร้อมสู้เต็มที่ จะต้องเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์ติดให้ได้ครับ”“ผมมองว่าถ้าตัวเองเอาชนะน็อกคู่ชกในไฟต์นี้ได้สวย ๆ ก็มีลุ้นคว้าสัญญานักกีฬา ONE ได้เลยเหมือนกัน ผมพร้อมพิสูจน์ฝีมือของตัวเองไปเรื่อย ๆ แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์จะจัดให้ว่าต้องเจอกับใคร ผมพร้อมสู้ได้กับทุกคนครับ”