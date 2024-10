“สามเอ” หวนชกคิกบ็อกซิ่ง ท้าชนดาวรุ่งแดนมังกร “เป่ยเหมียน” ศึก ONE 169

อัปเดตคู่มวยดุเดือดศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดย “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เจ้าตำนานมวยไทย วัย 41 ปี จากบุรีรัมย์ พร้อมระเบิดพลัง ดวลฝีมือกับ “จาง เป่ยเหมียน” นักสู้ดาวรุ่งวัย 20 ปี จากประเทศจีน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)สำหรับ “สามเอ” เข้ามาชกใน ONE ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสถิติชนะ 8 จาก 11 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน และมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และรุ่นสตรอว์เวต รวมถึงเคยขึ้นไปนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต มาแล้ว จากการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “หวัง จึงกวง” นักสู้จากแดนมังกร ในศึก MARK OF GREATNESS เมื่อ 6 ธ.ค.62 ก่อนจะสละเข็มขัดเส้นนี้ไปในเดือน ก.พ.64 จากการประกาศแขวนนวม และตัดสินใจกลับมาหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในปี 2566 ที่ผ่านมาโดยผลงานล่าสุดของ “สามเอ” เพิ่งปล่อยหมัดซ้ายน็อก “อัคราม ฮามิดี” นักสู้แอลจีเรีย ในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ของปี ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา คว้าโบนัส 350,000 บาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้สำเร็จ และไฟต์นี้จะถือเป็นการกลับมาชกภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง ในรอบ 4 ปี จอง “สามเอ” อีกด้วยขณะที่ “จาง เป่ยเหมียน” นักสู้คิกบ็อกซิ่งจากแดนมังกร เข้ามาต่อสู้ใน ONE ตั้งแต่ปี 2565 โดยมีสถิติชนะ 4 จาก 6 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน และเคยผ่านการขึ้นชิงบัลลังก์แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต มาแล้ว 1 ครั้ง แต่ก็แพ้คะแนน “โจนาธาน ดิ เบลลา” ยอดฝีมือจากอิตาลี พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ผลงานล่าสุดของ “จาง เป่ยเหมียน” สามารถไล่ต้อนเอาชนะคะแนน “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” นักสู้ไทย-มาเลเซีย วัย 20 ปี ไปได้อย่างเหนือชั้น ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาศึกครั้งนี้เป็นการเจอกันของ อดีตแชมป์โลก ONE 3 เส้น ปะทะกับ ดาวรุ่งจากแดนมังกรผู้มากไปด้วยความสามารถ ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะครั้งนี้ เพื่อสร้างฟอร์มที่แข็งแกร่งหวังท้าชิงบัลลังก์กับเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันอย่าง “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไป ต้องมารอดูกันว่า “สามเอ” หรือ “จาง เป่ยเหมียน” ใครจะคว้าแต้มชัยสุดสำคัญในศึกครั้งนี้ไปได้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE 169 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH