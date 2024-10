สุดสะพรึง! รับหยุดยาว คนแห่ร่วมงานมหกรรมหนังสือฯ ทะลุหลักแสนคนต่อวัน คาดเงินสะพัด 60 ล้านบาท

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ทำถึง! มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 ให้มากกว่างานขายหนังสือ ชูเฟสติวัล สยองขวัญ ธีม “อ่านกันยันโลกหน้า”บรรยากาศสุดหลอน เอาใจทั้งสายอ่าน-สายกิจกรรม ดันหยุดยาว 3 วัน ยอดคนทะลุหลักแสนต่อวัน เงินสะพัด 60 ล้านบาทต่อวัน เดินหน้าเปิดรายแทงอินไซต์นิทรรศการและ 100 กิจกรรม ไร้ดราม่า สาระความสนุกล้วนๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ต.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29” ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยการทำงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือ ภายใต้ THACCA ระหว่างวันที่10-20 ตุลาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระแสตอบรับยังคงเป็นไปอย่างท่วมท้นจากกลุ่มผู้อ่านทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละ 100,000 คน มูลค่าการซื้อขายกว่า 60 ล้านบาทต่อวัน หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้มั่นใจว่าตลอดการจัดงานทั้ง 11 วัน จะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 460-480 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพราะนอกจากมีหนังสือให้เลือกมากกว่า 2 ล้านเล่ม จาก 286 สำนักพิมพ์รวม 855 บูธ พร้อมด้วยโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายมานำเสนอแล้ว แนวคิดของการจัดงานยังเป็นมากกว่างานขายหนังสือทั่วไปเพราะมีความเป็นเฟสติวัลด้วยการสร้างบรรยากาศชวนสยองตามธีม “อ่านกันยันโลกหน้า” พร้อมกับนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจกว่า 100 กิจกรรมให้ร่วมสนุกทั้งนี้ ในส่วนของนิทรรศการมีจำนวน 6 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “หนึ่งคนอ่าน ล้านคนตื่น” บริเวณบูธ R01 จัดแสดงผลงานของมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมสอยดาวรับของรางวัล รวมทั้งเชิญชวนนักอ่านร่วมกิจกรรม Donation Sale เลือกซื้อหนังสือใหม่เพื่อบริจาคหรือบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือตรงใจมอบให้โรงเรียนและชุมชนนิทรรศการ “Little Read Universe” เรื่องอ่านของเด็ก เล็กเท่าจักรวาล ณ บูธ R02 เปิดพื้นที่ให้เด็กและครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจได้มาใช้เวลาอ่านด้วยกัน ประกอบด้วยห้องนักอ่าน บ้านนักเขียนโดยนักเขียนและนักวาดภาพประกอบมาส่งต่อแรงบันดาลใจด้วยเล่านิทานพร้อมขีดเขียน และรับแผ่นพับภารกิจ Little Read Universe เพื่อสะสมตามปั๊มเก็บเป็นที่ระลึกนายสุวิช กล่าวว่า “นิทรรศการห้องสมุดสุดสยอง “บริเวณ R04 หน้า ฮอลล์ 6 ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ประจำงานที่ไม่ควรพลาด ชวนพิสูจน์ความเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในห้องสมุดร้าง 100 ปี พร้อมภาระกิจไขปริศนาคำใบ้สยองขวัญจากผีบรรณารักษ์ ส่วนด้านหน้าจัดแสดงภาพผลงานการประกวด key visual ของงานมหกรรมหนังสือครั้งนี้มากถึง 101 ภาพ ให้เข้าชมอย่างใกล้ชิดถัดมา บริเวณบูธ R05 สยองต่อเนื่องกับ “นิทรรศกาลกระสือแอร์ไลน์” ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การถ่ายรูปกับ “หัวกระสือสาว” ซึ่งถูกออกแบบให้มีความทันสมัย น่ารัก และมีลิ้นยื่นยาวกิจกรรม “เพลนผีบอก” ออกแบบให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนอยู่บนเครื่องบน มีพนักงานต้อนรับคอยให้คำแนะนำ แสดงนัยว่าการอ่านหนังสือทำให้เดินทางไปในอนาคตได้ไกลและรวดเร็วเหมือนโดยสารเครื่องบิน โดยรวบรวม 30 นักเขียนชั้นนำของไทยมาแนะนำหนังสือเล่มโปรดซึ่งหาอ่านได้เลยในชาตินี้ด้วยเทคโนโลยี VDO Interview บนจอ LEDนิทรรศการ “ทางออกสู่โลกหน้า” การต่อยอดจากโครงการประกวดออกแบบปกหนังสือ 100ABCD ออกแบบให้เป็นสายพานรับกระเป๋าเดินทางและวางปกหนังสือที่ส่งประกวดลงบนสายพาน เพื่อสื่อถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางต่อยอดมาจากส่วนหัวและตัวเครื่องบิน และปิดท้ายด้วยการจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่ในส่วนของกิจกรรมจะกระจายอยู่ตามโซนต่างๆ ภายในงาน ซึ่งสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีของรางวัลกลับไป อาทิ Book Lovers Communities พบกับ Book Swap : โซนแลกหนังสือ โดยการนำหนังสือของตัวเองมาแลกกับหนังสือเล่มอื่นที่สนใจ, Book Lab : มุมหนังสือแห่งการแบ่งปัน กับการแลกเปลี่ยนเทคนิค ทักษะ เกร็ดความรู้จากกูรู ผู้เชี่ยวชาญ เช่น โหราศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น, PUBAT CONTEST การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการหนังสือ ในธีม “อ่านกันยันโลกหน้า” อาทิ The Guru of Ghost stories : การแข่งขันสุดยอดกูรู “ภูต-ผี-ปีศาจ”, The Ghost Story Seller :การแข่งขันสุดยอดนักขายเรื่องผี, The Ghost story proofreader : การแข่งขันสุดยอดนักล่าคำผิด, The Ghost Story Writer : สุดยอดนักเขียน-เรื่องสยองสองบรรทัด, The Ghost Cosplayer - Ghost from Books : การประกวดสุดยอดคอสเพลย์ผี, การประกวดเล่านิทาน ระดับประถมศึกษา เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีโครงการ Global Author Spotlight กิจกรรมนักเขียนชื่อดังจากทั่วโลกพบปะกับผู้อ่านและนักเขียนชาวไทยอีกด้วย อาทิ “มิกิโตะ ชิเน็น” จากญี่ปุ่น ผู้เขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน เรื่อง คดีฆาตกรรมนกกระเรียนพันตัว“คิมโฮ ย็อน” จากเกาหลี เจ้าของผลงาน ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโก “ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ เอ, แจ็คสัน” ผู้เขียน หนังสือเรื่อง Capitalism Magic Thailand เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์ยุคใหม่กับทุน (ไทย) นิยม และ “ราติห์ คุมาลา” เจ้าของผลงานหนังสือ ซิกาแรต เกิร์ล และ เซวียซีซือ และ เซียวเซียงเสิน จากไต้หวัน ผู้เขียน ปริศนาตะเกียบอาถรรพ์“โครงการ Global Author Spotlight ไม่เพียงมุ่งเน้นแค่การแสดงผลงานทางวรรณกรรมของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางวรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดพิมพ์ไทยและตลาดต่างประเทศ”นายสุวิช กล่าวห้ามพลาด! งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29” ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Thai Book Fair