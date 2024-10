เปิดโปรแกรมเด็ด ONE ลุมพินี 83 “พันฤทธิ์ vs ซุปเปอร์บอล” นำทัพคืนความสุขแฟนมวย

ONE กลับมามอบความบันเทิงให้แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้หายคิดถึง สำหรับสัปดาห์นี้ศึก ONE ลุมพินี 83 อัดแน่นด้วยคู่มวยคุณภาพขึ้นโชว์ความเดือดบนสังเวียนทั้งสิ้น 12 คู่ ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยในอีกกว่า 190 ประเทศทั่วโลกได้รับชมพร้อมกัน จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค.นี้คู่เอกนำรายการ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” กำปั้นใจนักเลง วัย 27 ปี จากพัทลุง ที่กำลังฟอร์มสวยเก็บชัยชนะได้ 3 ไฟต์ติด วัดพลังแกร่ง “ซุปเปอร์บอล วันของโอม MBK” นักสู้สูงยาว วัยเดียวกัน จากหนองบัวลำภู ที่เพิ่งสะดุดพ่ายครั้งแรก ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 139 ป.คู่รอง “บัวเขียว ป.เปาอินทร์” จอมบู๊สู้ไม่ถอย วัย 22 ปี จากยโสธร พร้อมเดินหน้าลุยตบเกียร์ห้าล่าแต้มชัยครั้งที่ 4 ดวลเดือดกับ “เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน” มวยเข่าหนักแรง วัย 23 ปี จากสงขลา ที่หวังเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาให้ได้ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 138 ป.ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ที่หลายคนเฝ้ารอชม “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นักสู้ฝีมือเด่น วัย 28 ปี จากสมุทรปราการ คืนสังเวียนครั้งแรกในรอบเกือบสองปี พบกับ “ซิลวิอู วิเตซ” มวยพลังแกร่ง วัย 30 ปี จากโรมาเนีย ที่พร้อมบู๊จนสุดแรงกาย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)นอกจากนี้ แฟนมวยจะได้ร่วมลุ้นศึกสำคัญระหว่าง “วรพล ส.เดชะพันธ์” มวยหนุ่มไฟแรงจากบุรีรัมย์ พบกับ “แอนตาร์ คาเซม” นักสู้สายแข็งจากเบลารุส ที่แพ้ในไฟต์ล่าสุดมาทั้งคู่ รวมถึงการเปิดตัวของดาวเด่นรุ่นเล็ก “เหิร ลูกสวน” ปะทะ “เพชรทองเก้า พชรยิม” ที่ตอนจบมีผู้แจ้งเกิดได้แค่คนเดียวเท่านั้นแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 83คู่เอก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี vs ซุปเปอร์บอล วันของโอม MBK (มวยไทย แคตช์เวต 139 ป.)คู่รอง บัวเขียว ป.เปาอินทร์ vs เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป vs ซุปเปอร์เจ๋ง วันของโอม MBK (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)มังกร บูมเด็กเซียน vs โปเย แอ๊ดสันป่าตอง (มวยไทย แคตช์เวต 121 ป.)บุเรงนอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม vs ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)เหิร ลูกสวน vs เพชรทองเก้า พชรยิม (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs ซิลวิอู วิเตซ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)วรพล ส.เดชะพันธ์ vs แอนตาร์ คาเซม (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)รุ้งนารายณ์ เกียรติหมู่9 vs มิเกล เฟอร์นานเดซ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)วันเผด็จ ลูกสวน vs ถัง ฉีชิน (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)ลี จัน ควอน vs คัตสึอากิ อาโอยากิ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)มารีอาน มารีอาโน vs โนริกะ ริว (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)