“SAT Spirit ‘ONE’ Run Together 2024” วิ่งฉลอง 6 ทศวรรษ กกท.

กกท. รวมพลกลุ่มคนรักสุขภาพกว่า 1,000 คน ร่วมแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทาง 6 กิโลเมตร รณรงค์ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพดี เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี กับกิจกรรม “SAT Spirit ‘ONE’ Run Together 2024”เช้าวันนี้ (12 ตุลาคม 2567) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดกิจกรรม “SAT Spirit ‘ONE’ Run Together 2024” การแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทาง 6 กิโลเมตร เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 60 ปี” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน กกท. และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน ร่วมในพิธีเปิดงานและปล่อยตัว ณ บริเวณลานด้านหน้า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักด กล่าวว่า กิจกรรม “SAT Spirit ‘ONE’ Run Together 2024” เป็นการแข่งขันวิ่งในรูปแบบ Fun Run ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินงานครบรอบ 60 ปี และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟรี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับผลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธันวารัตน์ คำจริง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พัฒนพล นิ่มนวล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัชรชัย ทองเหลี่ยวประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นิตยา รอดพังเทียม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จุติมา ราชเจริญนอกจากกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “SAT Spirit ‘ONE’ Run Together 2024” แล้ว กกท. ยังจัดงานนิทรรศการ“6 ทศวรรษ การกีฬาแห่งประเทศไทย พัฒนาไกลไม่สิ้นสุด” แสดงผลงานที่โดดเด่นและบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของ กกท. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ บริเวณลานโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษากกท. หัวหมาก และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร “SAT Spirit ‘ONE’ Fun Together” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรของ กกท.#60ปีการกีฬาแห่งประเทศไทย #60ปีกกท #กกท #SAT #SATspiritONERunTogether2024