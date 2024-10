ทีมดูแลสนามติณฯ น้อมรับผิด! ไม่กางผ้าใบ-ไม่มีเครื่องรีดน้ำ

ควันหลงศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 50 ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ซึ่งเกิดฝนตกหนักจนต้องพักการแข่งขัน และเกิดน้ำท่วมเป็นแอ่งในสนาม เป็นอุปสรรคสำหรับทั้งสองทีมทำให้แฟนบอลต่างพากันตั้งคำถามว่า เหตุใดฝ่ายจัดจึงไม่ปูผ้าใบคลุมสนามหญ้าไว้ และใช้ป้ายโฆษณารีดน้ำแทนที่จะใช้เครื่องรีดน้ำ ซึ่งเพจ Golf Course Specialists Co., Ltd. ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่า"ถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะ 2 คำถามสำคัญ คือ ทำไมไม่ปูผ้าใบ และ ทำไมไม่รีดน้ำ""คำถามแรก คือ ปูไม่ทันค่ะ กว่าผู้ตัดสินจะยุติการเล่นก็ขาวไปทั้งสนามแล้วค่ะ ใช้เวลาปูปกติ 12-15 นาที แต่ครั้งนี้น่าจะนานกว่านั้น เพราะน้ำลงไปอยู่ในผ้าใบหนักมากค่ะ ก่อนการแข่งขันคู่แรก เราได้ปูก่อนฝนหนัก เมื่อเปิดผ้ามาก็เล่นได้เลยค่ะ แต่คู่นี้มากลางเกม""การปูผ้าใบ เราเพิ่งนำมาใช้ สิ่งที่ต้องการ คือ การลดปริมาณน้ำฝนที่ลงไปในสนาม เพราะจะมีเวลาจำกัดสำหรับการเอาน้ำออก แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ ยังต้องปรับวิธีการกันต่อไปค่ะ ทั้งการเก็บ สถานที่วาง Standby""คำถามที่ 2 คือ ทำไมไม่เตรียมที่รีดน้ำมา คำตอบคือ แอดเองไม่นิยมการรีดน้ำค่ะ เพราะอาจสร้างปัญหาระยะยาวได้ สนามที่แอดทำจะค่อยรีดน้ำค่ะ แต่จะทำระบบระบายน้ำให้ดีเป็นหลัก""ทีนี้เมื่อมาเริ่มงาน สิ่งแรก ๆ ที่ทำ นอกจากกำจัดวัชพืชและเปลี่ยนหญ้าบางส่วนแล้ว ก็คือ การ coring ทั้งดอกตัน ดอกกลวง ซึ่งน้ำเริ่มระบายดีขึ้น หลังฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมง จะไม่เห็นน้ำขัง แต่จะยังแฉะอยู่เล็กน้อย ตามคลิปที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ฝนยังเคยไม่แรงเท่าเมื่อวาน""อย่างไรก็ดี เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดแต่เรื่องระยะยาว หรือความยั่งยืนทั้งหมดไม่ได้ บางครั้งเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกัน""ดังนั้น วันนี้แอดจะไปกว้านซื้อที่รีดน้ำมาเตรียมไว้ด้วย เพราะดูจะจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกัน" แถลงการณ์ของ Golf Course Specialists Co., Ltd.โปรแกรมนัดชิงชนะเลิศ คิงส์ คัพ ครั้งที่ 50 ทีมชาติไทย จะพบกับ ซีเรีย ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2567 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี HD ช่อง 32 , Facebook : FA Thailand และ Facebook,Youtube Changsuek Official