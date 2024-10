"นาดาล" แขวนแร็คเก็ต ลุยศึกสุดท้าย เดวิส คัพ ที่สเปน

ราฟาเอล นาดาล อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกชาวสเปน ประกาศแขวนแร็คเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคมนาดาล วัย 38 ปี กวาดแชมป์ 22 แกรนด์ สแลม รวม เฟรนช์ โอเพน 14 สมัย แต่เผชิญปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมตช์สุดท้ายของ "ราชาคอร์ตดิน" จะเป็นการแข่งขัน เดวิส คัพ รอบสุดท้าย ที่เมืองมาลากา ท่ามกลางแฟนๆ ลูกสักหลาดเพื่อนร่วมชาติ วันที่ 19-24 พฤศจิกายนนาดาล แชร์คลิปวิดีโอความยาว 5 นาทีทาง โซเชียล มีเดีย พร้อมคำบรรยาย "ขอบคุณทุกคนมาก (Many thanks to all)"นาดาล กล่าวในคลิปวิดีโอ "ผมอยู่ตรงนี้เพื่อบอกให้คุณรู้ ผมกำลังจะรีไทร์จากเทนนิสอาชีพ ความจริงคือมันเป็นช่วงเวลาลำบากโดยเฉพาะ 2 ปีล่าสุด ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถลงเล่นได้โดยไม่มีข้อจำกัด"นาดาล คว้าแชมป์ แกรนด์ สแลม ครั้งแรก รายการ เฟรนช์ โอเพน 2005 เพียง 2 วันก่อนถึงวันเกิดครบ 19 ปี (3 มิ.ย.)สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้น นาดาล ชนะ 31 แมตช์แรก ที่โรลังด์ การ์รอส และคว้าแชมป์ปี 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 และ 2022 รวม ชนะ 112 แพ้ 4ถึงแม้ถนัดการเล่นคอร์ตดิน แต่ นาดาล ยังล้างตา โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ คู่ปรับชาวสวิส คว้าแชมป์วิมเบิลดัน 2008 หลังพ่ายรอบชิงชนะเลิศ ปี 2006 กับ 2007นาดาล ปลดล็อกแชมป์ ออสเตรเลียน โอเพน ปี 2009 และกวาดครบ 4 สแลม โดยคว้าแชมป์ ยูเอส โอเพน 2010นาดาล จะอำลาในฐานะขุนพล "กระทิงดุ" หลังคว้าเหรียญทอง โอลิมปิก ประเภทเดี่ยว ปี 2008 กับ ประเภทคู่ 2016 และแชมป์ เดวิส คัพ 4 สมัย"ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะจบอาชีพอันยาวนาน และประสบความสำเร็จอย่างที่ผมคาดไม่ถึง ผมตื่นเต้นมากที่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของผม คือ เดวิส คัพ รอบสุดท้าย และเล่นเพื่อทีมชาติ" นาดาล ทิ้งท้าย