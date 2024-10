"ไทยฮอนด้า" ส่ง "ก้อง-สมเกียรติ" สู่นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์

"ไทยฮอนด้า" ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ประกาศความภูมิใจกับความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ เมื่อ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ได้รับโอกาสเป็น “คนไทยคนแรกที่ขยับขึ้นแข่งขันในศึกสองล้ออันดับหนึ่งของโลกในคลาสสูงสุดอย่าง "โมโตจีพี" ในฤดูกาล 2025” ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม“ ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เคยประกาศไว้ ลั่นเดินหน้าให้โอกาสและพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่สู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวลายรถแข่งเวอร์ชั่นพิเศษที่ใช้ในการไล่ล่าแชมป์โฮมเรซของ "ก้อง-สมเกียรติ" ต่อหน้าแฟนชาวไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับแฟนๆ ชาวไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ชวนแฟนชาวไทยร่วมพลังส่งแรงใจเชียร์นักแข่งไทยในศึก "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์" ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 25-27 ตุลาคมที่จะถึงนี้บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT), ฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (HRC), ทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ (IDEMITSU Honda LCR) และ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต แถลงข่าวความสำเร็จของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในการสนับสนุน "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ในฤดูกาล 2025-2026โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายธงชัย วงศ์สวรรค์ ประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย, นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, มร. ยูซึรุ อิชิคาว่า General Manger Motorcycle Racing Division/ Honda Racing Corporation (HRC), มร. ลูซิโอ เชคคิเนลโล่ Team Manager IDEMITSU Honda LCR และ มร. ยูอิจิ คุโจ President บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ในนามโกลบอลสปอนเซอร์ เข้าร่วมประกาศความสำเร็จพร้อมสนับสนุนนักบิดไทยอย่างเต็มที่“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เริ่มต้นความฝันการเป็นนักแข่งระดับโลก จากการเข้าร่วมโครงการ Honda Racing School ในปี 2007 ตอนอายุ 9 ขวบ และใช้เวลาเพียง 5 ปีกวาดรางวัลในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบในประเทศไทย กระทั่งได้รับโอกาสจาก Dorna ผู้จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก ให้เข้าสู่เส้นทาง “Road To MotoGP” ในรายการ Asia Talent Cup โครงการสร้างนักแข่งดาวรุ่งเอเชีย ในปี 2014 ก้าวขยับขึ้นเป็นนักแข่งระดับโลกในรุ่น Moto2 ในปี 2019 สังกัด IDEMITSU Honda Team Asia พร้อมยกระดับความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่อง คว้าชัยชนะครั้งแรกใน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ในปี 2022 ที่ อินโดนีเซีย จากนั้นนักบิดไทยเดินหน้าสร้างผลงานอย่างโดดเด่น เก็บมาได้ทั้งสิ้น 6 โพเดียม และ 2 ชัยชนะ ก่อนจะได้รับโอกาสสำคัญและเซ็นสัญญากับทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ยอดทีมแข่งในศึก โมโตจีพี ขยับขึ้นสู่การแข่งขันระดับพรีเมียร์คลาส รุ่นใหญ่ที่สุดของโลก ในฤดูกาล 2025 โดยนับเป็นนักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกในการแข่งขันระดับ "เวิลด์ กรังด์ปรีซ์"มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ไทยฮอนด้ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการกลับมาอีกครั้งของไทยจีพีที่บุรีรัมย์ เพราะนี้คือรายการแห่งปีที่ทุกคนรอคอย นับเป็นความภาคภูมิใจของไทยฮอนด้าที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ให้กับแฟนๆ ชาวไทย กับสองนักแข่งไทยจากโครงการ ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม เข้าร่วมการแข่งขัน นั่นคือ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ในรุ่นโมโตทู และ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ในรุ่นโมโตทรี และนักแข่งเยาวชนรุ่นใหม่ในรายการ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ เช่นเดียวกับการจัดเตรียมกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆ ได้ร่วมสนุก เปิดประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกไปด้วยกันกับเรา และวันนี้อีกหนึ่งความภูมิใจของเราคือการได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ได้รับโอกาสให้เป็นนักแข่งโมโตจีพีในปีหน้า นับเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงสุด สมเกียรติ จันทรา ถือเป็นฮีโร่ของคนไทยอย่างแท้จริง คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สปอนเซอร์ผู้สนับสนุน สื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันผลักดันจนความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จริง และต้องขอขอบคุณทาง ฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (HRC) และ อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ (IDEMITSU Honda LCR) เป็นอย่างสูง ที่เชื่อมั่นในตัว “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ในการไล่ล่าความฝัน ในขณะที่ไทยฮอนด้าพร้อมยืนเคียงข้าง เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ก้องประสบความสำเร็จในการแข่งขันโมโตจีพี ความสำเร็จของโครงการ ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม ไม่ได้ทำให้เราหยุดนิ่ง จากนี้ ไทยฮอนด้าพร้อมทุ่มเททรัพยากรและแรงกายแรงใจในการสร้างนักแข่งรุ่นใหม่ๆ เราคาดหวังที่จะได้พบ และปลุกปั้นนักแข่งดาวรุ่งที่จะมาเป็น สมเกียรติ จันทรา คนต่อๆไป ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่มีให้กับฮอนด้า ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน เราจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ”ขณะเดียวกัน ภายในงานแถลงข่าวยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวรถแข่งลายพิเศษเพื่อลุยศึกสนามโฮมเรซ "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์" ครั้งนี้ ของ "ก้อง-สมเกียรติ" ที่มีการออกแบบมาเฉพาะอย่างสวยงาม ซึ่งถูกออกแบบโดย ดีไซน์เนอร์ จาก Honda R&D Southeast Asia ที่นำเสนอดีไซน์จากแรงบันดาลใจของ “ก้อง” ที่อยากนำเสนอถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตัวเองให้ได้มากที่สุด โดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เกิดปีเสือ จึงเป็นที่มา ของชื่อ “พยัคฆ์คำราม” โดย “พยัคฆ์” สำหรับคนไทยหมายถึงคนที่มีความพิเศษกว่าคนอื่น “คำราม” หมายถึงการประกาศศักดา หรือประกาศศักยภาพออกมาให้ทุกคนได้รับรู้ การออกแบบลวดลายเสือบนตัวรถแข่ง จะออกแบบผ่าน 3 Keyword คือ Strong, Dynamic และ Powerful ใช้โทน สี ดำ ขาว แดง ของลายเส้นให้ความรู้สึก Aggressive บวกกับความ Powerful เข้าไป สำหรับตัวเลข 35 ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้ว โดยออกแบบให้แสดงออกถึงความเป็นไทย ผสมผสานกับความร้อนแรงของโทนสี ครั้งนี้ยังมี Gimmick ของความเป็นเด็กชลบุรี โดยมีลวดลายบรรยากาศของเมือง “พัทยา” เข้ามาผสมผสาน และตอนนี้เสือตัวนี้พร้อมแล้วที่จะออกไปล่าชัยชนะในไทยจีพีกับ “ก้อง” สมเกียรติ จันทราทั้งนี้ ฮอนด้าพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนความเร็วชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่มีมากมายในไทยจีพี 2024 ที่จะถึงนี้ อาทิ EV Shuttle ที่พร้อมรับ-ส่งชาวมอเตอร์สปอร์ตจากโซน Welcome Area ด้วย Honda EV Bike ตามมาด้วย Honda stand ที่จะส่งมอบประสบการณ์เชียร์เต็มรูปแบบให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้เชียร์นักบิดฮอนด้าไปพร้อมๆกัน พิเศษสุดด้วย Honda Exhibition Hall ติดแอร์ ที่จะเปิดโลกแห่งมอเตอร์สปอร์ตให้แฟนๆ ชมรถแข่งระดับตำนาน World Champion ที่คว้าชัยชนะมาแล้วจากทั่วโลก ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น พร้อม Moto Trainer ทดลองขับขี่สัมผัสประสบการณ์เป็นนักแข่ง และ Meet and Greet กับนักแข่ง MotoGP อย่าง ลูก้า มารินี, โจอัน เมียร์, โยฮันน์ ซาร์โก และ ทาคาอากิ นาคากามิ รวมถึงขวัญใจนักบิดไทย "ก้อง-สมเกียรติ" และ "ก๊องส์-ธัชกร" ในคืนวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม นี้ และกิจกรรม Honda Carnival ที่จัดเต็ม ทั้งคลับ Honda Wing Center, Honda BigBike และ CUB House พร้อมชมคอนเสิร์ต The Joker Family อาหารดังบุรีรัมย์ ดนตรีสด ถ่ายทอดสดฟุตบอล และ พิเศษ สำหรับ แฟน BigBike กับการนอนรถบ้านติดแอร์ รวมถึงกิจกรรม Test Riding Honda BigBike, CUB House หลากหลายรุ่น