โรงเรียนโสมาภาพัฒนาเปิดคัดแข้งลูกหนังเยาวชนรวมกว่าพันคน

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สถาบันขึ้นชื่อการสร้างนักฟุตบอลแห่งหนึ่งของไทยในรุ่นเยาวชนที่เคยปั้น “ฟร้องค์” ปรเมศย์ อาจวิไล, โสภณวิชญ์ รักญาติ, อาทิตย์ เอื้อเฟื้อ และ ทรงชัย ทองฉ่ำ ก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพ และมีชื่อติดทีมชาติไทย คัดตัวนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9-12 ปี ชิงทุนการศึกษาฟรี โดยมี ชยุต จันทรมณฑล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระดับ A license ควบคุมเองโดยเมื่อวันที่ 5-6 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโสมาภาพัฒนา ได้เปิดโครงการ "Where The Legend Are Born" สานฝันเยาวชนไทยสู่นักเตะระดับอาชีพ โดยมีรุ่นพี่ระดับทีมชาติไทยที่ผ่านโครงการนี้ทั้ง อาทิตย์ เอื้อเฟื้อ แบ็กซ้ายสมุทรปราการ ซิตี้, ปรเมศย์ อาจวิไล ศูนย์หน้าจอมถล่มประตูของเมืองทอง ยูไนเต็ด, โสภณวิชญ์ รักญาติ นายทวารดาวรุ่งเมืองทอง ยูไนเต็ด และ ทรงชัย ทองฉ่ำ แนวรับของชลบุรี เอฟซี ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่อายุระหว่าง 9-12 ปี ที่เดินทางมาร่วมคัดตัวมากหลายพันคนสำหรับสวัสดิการของเยาวชนที่ผ่านการคัดตัวมีดังนี้ ทุนการศึกษาจากโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ค่าฝึกซ้อมฟุตบอล, ชุดนักเรียน ชุดแข่งขัน, อาหารตามหลักโภชนาการ, ห้องพักรวม, วัคซีนโรคประจำถิ่น, ประกันอุบัติเหตุ และ การแข่งขันภายนอก