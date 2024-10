นักวิ่งกว่า 2 พันคนร่วม The ICONiC Run Fest 2024 สนาม 4 มุกดาหาร ก่อนส่งไม้ต่อให้นครศรีธรรมราช

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดงานเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest 2024 Thailand series Mukdahan 2024 เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงคุณภาพ สนามที่ 4 เปิดฉากกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่วมวิ่งกับนักวิ่งกว่า 2 พันคนที่สมัครเข้าร่วมเต็มพิกัด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักภายในงานมี นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา กรรมการกองทุน สสส. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. น.ส.นิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และภาคีต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามในยามเช้าวิวเมืองมุกดาหารที่สร้างความประทับใจ และประสบความสำเร็จต่อเนื่องในการจัดงานเป็นสนามที่ 4โดยนักวิ่งได้มาสัมผัสความงดงามของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ภูมิศาสตร์ที่มองเห็นเทือกเขาภูพาน ลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศจุดแลนด์มาร์กใหม่หอนาฬิกามุกดาหาร หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ หวังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs)นอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วยังมีกิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพสู่เมนูระดับประเทศ "เมนูแจ่วฮ้อนปลาคัง น้ำซุปมะพร้าว” และตลาดนัด Healthy Community และกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic "Let's be Active เป็นการบูรณาการแนวคิดทั้งการเดิน-วิ่ง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสร้างต้นแบบ Soft Power เน้นสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกาลังกายและตระหนักถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในช่วงท้ายของงานได้มีกิจกรรม "รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ ประจำจังหวัด "The Iconic Run Photo" พิธีมอบธงการจัดงานให้กับตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบต่อให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพสนามที่ 5 ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 จะมีระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึกสนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The ICONIC Run Fest”