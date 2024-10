เทนนิส “อู่ฮั่น โอเพน” คัมแบ็ค “ทรูวิชั่นส์” ที่เดียวยิงสด ส่งตรงจากจีน เริ่มหวดวันแรก 7 ต.ค. นี้ !!

กลับมาให้แฟน ๆ กีฬาลูกสักหลาดได้ส่งเสียงเชียร์กันอีกครั้ง หลังจากหายไปนานถึง 5 ปีเพราะสถานการณ์โควิด 19 ทรูวิชั่นส์ ยังคงเดินตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก เป็นที่เดียวที่รับหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 1000 รายการ “อู่ฮั่น โอเพน” เทนนิสรายการใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มแข่งขันกันวันแรก 7 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น. ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 13 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น. แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมได้ทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ทางช่อง True Tennis (670)อารีนา ซาบาเลนกา แชมป์เก่าคนล่าสุดเมื่อปี 2019 และเธอเป็นแชมป์ 2 สมัยติดต่อกัน ในช่วงเวลานั้นเธอเป็นนักเทนนิสดาวรุ่ง ที่กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอด และวันนี้เธอได้กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเทนนิสหญิงแห่งยุคไปเป็นที่เรียบร้อย ถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้สำหรับนักเทนนิสจีนขวัญใจเจ้าถิ่น เจิ้ง ฉินเหวิน เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส และรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียน โอเพน นักเทนนิสสาวเกิดที่เมืองฉีหยาน มณฑลหูเป่ย์ และโตที่เมืองอู่ฮั่น เธอถูกจับตามองแน่ ๆ ว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในบ้านตัวเอง นอกจากการคว้าแชมป์ในประเทศจีนแล้ว เทนนิสรายการนี้ถูกจัดการแข่งขันขึ้นที่เมืองที่เป็นบ้านเกิดของเธอจริง ๆ ซึ่งเมืองอู่ฮั่นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งนักเทนนิส เพราะ หลี่ น่า อดีตแชมป์แกรนด์สแลม 2 สมัยก็เป็นคนอู่ฮั่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังมีนักเทนนิสหญิงชื่อดังอีกหลายคนเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง เจสสิกา เปกูลา , โคโค กอฟ์ฟ และเอมมา นาวาร์โร 3 นักเทนนิสหญิงชื่อดังชาวอเมริกัน ที่ได้รับการจัดให้เป็น 1 ใน 8 มือวางอันดับของรายการนี้ รวมไปถึง เอเลนา รีบาคินา และ จัสมิน เปาลินี นักเทนนิสชาวอิตาเลียน โดยปีนี้เธอมีผลงานเด่นจากปีก่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเข้าขิงแกรนด์สแลมได้ถึง 2 รายการทั้งเฟรนซ์ โอเพน และวิมเบิลดันTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้ร่วมติดตามชมเทนนิส “อู่ฮั่น โอเพน” และลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์รายการนี้ทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ทางช่อง True Tennis (670)เทนนิสหญิงอู่ฮั่น โอเพน (WTA 1000 Wuhan Open 2024)7 Oct วันที่ 1 10.00 Tennis HD8 Oct วันที่ 2 10.00 Tennis HD9 Oct วันที่ 3 10.00 Tennis HD10 Oct วันที่ 4 10.00 Tennis HD11 Oct รอบก่อนรองชนะเลิศ 10.00 Tennis HD12 Oct รอบรองชนะเลิศ 15.30 / 18.00 Tennis HD13 Oct รอบชิงชนะเลิศ 16.00 Tennis HD