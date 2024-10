พีพีทีวี ยิงสด! AFC Champions League Two 2024/25 เชียร์ ท่าเรือ ดวลเดือด ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมระเบิดความมันส์ถ่ายทอดสดศึก AFC Champions League Two 2024/25 รายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เทียบเท่าถ้วยยูโรป้าลีกของยุโรป ทัวร์นาเมนต์สำคัญของเหล่าสโมสรชั้นนำระดับเอเชีย เพื่อชิงชัยเป็นเจ้าเอเชียวันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. นี้ เวลา 19.00 น. “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ทีมที่ทำผลงานในไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยม ปัจจุบันพวกเขารั้งรองจ่าฝูง มี 15 แต้ม จากการลงเล่น 8 นัด ยิงได้ 17 เสียเพียง 8 ประตู และมีกองหน้าฟอร์มร้อนแรงอย่าง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย หัวหอกทีมชาติไทย ที่เป็นรองดาวซัลโวไทยลีกอยู่ตอนนี้ ด้วยการซัดไป 5 ประตู จากการลงเล่น 7 นัด โดยนัดล่าสุดในลีกพวกเขากลับพลาดเก็บ 3 แต้มไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากทำได้เพียงแค่เสมอ 0-0 ประจวบ เอฟซี อันดับ 9 ของตารางคะแนน ส่วนผลงานใน AFC Champions League Two 2024/2025 นัดแรก พวกเขาเปิดหัวได้สวย ด้วยการบุกไปเชือด เปอร์ซิบ บันดุง สโมสรดัง ลีกา 1 ของอินโดนีเซีย ถึงถิ่นไป 1-0 จากประตูชัยของ วิลเลน โมต้า หัวหอกตัวเก่ง ทำให้อันดับในเอเอฟซีคัพ รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม F พวกเขารั้งอยู่อันดับ 2 มี 3 แต้มเท่ากับ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ยอดทีมจากสิงคโปร์ ที่เอาชนะ เจ้อเจียง เอฟซี จากจีน ไป 2-0และในนัดที่กำลังจะเกิดขึ้น “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี เตรียมปะทะยอดทีมจากสิงคโปร์ “ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส” ซึ่งผลงานในลีกของพวกเขาสามารถทำได้ยอดเยี่ยมด้วยการ ขึ้นครองตำแหน่งจ่าฝูง มี 36 แต้ม จากการลงเล่น 16 นัด ชนะ 11 เสมอ 3 แพ้ 2 และในนัดล่าสุดของพวกเขาก็เสมอ รองจ่าฝูง แทมปิเนส โรเวอร์ส ไปอย่างสุดมันส์ 2-2 ได้ประตูจาก ชาวัล อันนัวร์ หัวหอกกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ ที่ยิงไปคนเดียว 2 ประตู ทำให้กองหน้าฟอร์มดีรายนี้ทำไปแล้ว 11 ประตูจากการลงเล่น 16 นัดในลีก ส่วนผลงานใน AFC Champions League Two 2024/2025 นัดแรกของพวกเขาก็เปิดหัวได้สวยเช่นกัน เปิดบ้านชนะ เจ้อเจียง เอฟซี จากจีนไป 2-0 โดยได้ประตูชัยจาก มักซิม เลสเตียนน์ ปีกชาวเบลเยี่ยม และ ฮาริสส์ ฮารูน กองหลังชาวสิงคโปร์ ทำให้เขาเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม F ในศึกเอเอฟซีคัพ และการปะทะกันของ 2 ทีมครั้งนี้จะต้องมันส์ดุเดือดอย่างแน่นอน เพราะทั้งคู่ต่างต้องการเอาชนะ เพื่อจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มต่อไปติดตามาชมแมตช์เพื่อชาติ AFC Champions League Two 2024/25 เชียร์บิ๊กทีมไทยลีก ลุ้นเจ้าเอเชียวันที่ 3 ต.ค. นี้ เวลา 19.00 น. พีพีทีวี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดให้ชมทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 หรือรับชมสดผ่านเว็บไซต์ www.pptvhd36.com พร้อมติดตามทุกข่าว ทุกประเด็นสำคัญของวงการกีฬาได้ทาง YouTube : PPTV SPORTS แฟนกีฬาต้องไม่พลาด!