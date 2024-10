"ซุปเปอร์บอน" ทำได้ตามที่คุยไว้ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง สำหรับ ซุปเปอร์บอน ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้นามสกุลค่ายตัวเอง อย่าง ซุปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ สับศอกพิฆาตเข้าไป 2 ดอก เอาชนะ โจ ณัฐวุฒิ ในยกแรก พร้อมกับส่งให้คู่ชกต้องเย็บถึง 10 เข็ม ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ไฟต์ดังกล่าวจะเริ่มมีประเด็นดราม่าขึ้นมาเล็กน้อย เมื่อสื่อมวลชนยกการสัมภาษณ์ของ ซุปเปอร์บอน และโจ มาเทียบ ซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพที่ออกมานั้นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างที่เรารู้กันที โจ เป็นนักชกที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ เป็นกันเอง ไม่ค่อยพูดจาเว่อวังอะไรมากมายนัก และในครั้งนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งที่เขาเป็น นั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ยกหางว่าคู่ชกนั้นเป็นคนที่เก่ง ถ้าหากตนแพ้ก็ไม่เป็นไร แต่จะชกให้เต็มที่ก็พอฟาก ซุปเปอร์บอน แน่นอนหลายคนล้วนทราบกันดีว่านักชกรายนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูง แต่ละครั้งที่ปล่อยบทสัมภาษณ์ หรือพูดอะไรออกไป มักถูกจับเข้ามาอยู่ในสปอตไลต์ ได้รับความสนใจจากแฟนมวย จนบางครั้งหลายคนเข้าขั้น "หมั่นไส้" จากความมั่นของเขา และไฟต์นี้ก็เป็นอย่างที่หลายคนทราบ ซุปเปอร์บอน กล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจว่าศึกษาการชกของ โจ มาดี เป็นมวยที่มีดีแค่หมัด อาวุธอื่นถือว่าเฉยๆ ซึ่งตนมั่นใจมากกว่าจะเก็บชัยชนะได้แน่การชอบออกมาให้สัมภาษณ์แบบมั่นอกมั่นใจของ ซุปเปอร์บอน นั้น จริงอยู่ที่มันจะเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ตัวเอง แต่ก็กลายเป็นดาบสองคม เพราะเมื่อใดที่พลาดขึ้นมา ก็คงโดนถล่มเละในโลกโซเชียลแน่นอนย้อนกลับไปตอนที่เจ้าตัวเสียเข็มขัดแชมป์ไปให้กับ ชิงกิซ อัลลาซอฟ หลังพ่ายน็อกกำปั้นจากอาเซอร์ไบจาน ตอนนั้นก่อนไฟต์เขาก็พูดอย่างมั่นใจว่าจะสามารถปราบ ชิงกิซ ได้ แต่สุดท้ายกลับปราชัยไม่เป็นท่า ทำให้กระแสตอนนั้นเขาโดนแฟนมวยด่าเยอะพอสมควร"ต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อเขามาสัมภาษณ์ถึงความมั่นอกมั่นใจ เราก็ต้องตอบว่าเรามั่นใจว่าจะชนะคู่แข่งได้ ถ้าตอบไปว่าผมสู้ไม่ได้ครับ น่าจะแพ้เขา แล้วแบบนั้นใครเขาจะมาจ้างผมขึ้นชก" ซุปเปอร์บอน กล่าวถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์ขณะเดียวกัน "ครูตอง" ชนนภัทร วิรัชชัย อดีตนักสู้ MMA ที่เคยโลดแล่นบนสังเวียน ONE อยู่พักใหญ่ ก็ออกมาโพสต์เข้าข้าง ซุปเปอร์บอน ทำนองว่า คนไทยยังเคยชินกับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ถ้าไปดูนักสู้บนสังเวียนระดับโลก หลายคนนั้นปากแจ๋วยิ่งกว่า ซุปเปอร์บอนเสียอีก"อยากให้มวยไทยไประดับโลก แต่พอนักกีฬามีความคิดความเห็น แสดงออกแบบที่ระดับโลกทำกัน ก็งอแงว่าเป็นคนไทย ต้องไม่ทำแบบนี้ ตกลงจะเอาไง ถึงจะพอใจพี่" ครูตอง เริ่มกล่าว"สมัยก่อนเคยมีครูมวย หรือนักมวยระดับแชมป์โลกบอกว่า ปกติจะเป็นคนฮาแค่ไหน พอกล้องตัดภาพมา เราเป็นนักมวยต้องเงียบไว้ก่อน บอกเลยผมไม่เห็นด้วย""ผมสนับสนุนให้นักมวยมีความคิด มีการกล้าแสดงออกในแบบของตัวเอง ตราบใดที่ยังอยู่ในขอบเขต กฎหมาย ศีลธรรม ส่วนคนดูจะชอบไม่ชอบก็สิทธิ์ของท่าน แต่ไม่ต้องไปบอกนักมวยว่าห้ามทำนู่นนี่หรอกน่า" อดีตนักสู้ MMA บนสังเวียน ONE ปิดท้ายอย่างไรก็ตามทุกอย่างที่ซุปเปอร์บอนทำนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด คนเรามีความมั่นอกมั่นใจได้ก็ไม่แปลก ถ้าตัวเองมั่นใจว่าจะชนะจริง ซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำได้อย่างที่พูด ด้วยน็อกเอาต์สุดสวยงามด้วยลูกศอกใส่ โจ ณัฐวุฒิด่านต่อไปของ ซุปเปอร์บอน น่าจะหนีไม่พ้นการรีแมตช์ชิงแชมป์มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ที่เขาเองนั้นเคยพ่ายแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์มาแล้ว คาดว่าไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2025 เราน่าจะได้ดูกันแน่แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ ซุปเปอร์บอน เมื่อเขาพ่ายแพ้คู่ชกคนใดมาแล้วหนึ่งครั้ง และได้กลับไปดวลใหม่เป็นหนที่ 2 เขาสามารถเอาชนะได้หมด ไล่มาตั้งแต่ จอร์จิโอ เปโตรเซียน, มารัต กริกอเรียน ที่เคยแพ้มาจากรายการอื่น แต่พอมาพบกันใน ONE นักชกชาวไทยเอาชนะได้ทั้งหมด ซึ่งการเจอกับ ตะวันฉาย นั้น ก็ต้องรอดูกันว่า "บอน" จะทำได้ดีแบบนั้นหรือไม่