ส่องโปรแกรมเดือด ONE ลุมพิ 82 “ยอดไอคิว vs อับดัลลาห์” นำทัพรับประกันความมัน

ONE เดินหน้าแจกจ่ายความสนุกให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสัปดาห์นี้ศึก ONE ลุมพินี 82 ยกขบวนนักสู้หัวใจแกร่งอาวุธหนักมาดวลเดือดบนเวทีทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมถ่ายทอดสดไปสู่สายตาผู้ชมในอีกกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.นี้คู่เอกนำรายการ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ ผลงานดีเก็บชัยชนะได้ถึง 5 จาก 6 ไฟต์ ในรายการนี้ ปะทะ “อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ” อีกหนึ่งนักสู้อันตรายวัยเดียวกันจากรัสเซีย ที่ฟอร์มสวยชนะมาแล้ว 4 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)คู่รอง “เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน” จอมเข่าแกร่ง วัย 25 ปี จากพัทลุง ไฟต์ล่าสุดคืนฟอร์มเก่งกลับคืนสู่ความมั่นใจพร้อมหยุดความร้อนแรงของ “สรรเพชร ส.สละชีพ” มวยมากฝีมือ วัย 24 ปี จากหนองคาย ที่หวังลุยยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 4 ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 130 ป.ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” มวยหนุ่มพลังสด วัย 22 ปี จากอิตาลี เปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยแรกกับน้องใหม่น่าจับตามองอย่าง “วิละชน พีเค.แสนชัย” นักสู้ขาลุยสายโหด วัย 24 ปี จาก สปป.ลาว ที่ขอมาลงทะเบียนแจ้งเกิดให้ได้ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 150 ป.นอกจากนี้ แฟนมวยจะยังได้ร่วมเชียร์ “เสกสรร แฟร์เท็กซ์” ที่กลับมาลุ้นเก็บชัยสองไฟต์ติดในรายการนี้ โดยพบกับ “ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย” ที่ผ่านไป 2 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น รวมถึงการปะทะเดือดระหว่าง “แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์” และ “อภิเดช เฟี้ยตปทุม” ที่สุดท้ายต้องมีหนึ่งคนต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรายการนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 82คู่เอก ยอดไอคิว อ.พิมลศรี vs อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)คู่รอง เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน vs สรรเพชร ส.สละชีพ (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)เสกสรร แฟร์เท็กซ์ vs ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย vs ปฏักนิล ซินบีมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ vs อภิเดช เฟี้ยตปทุม (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)ชามา ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs ปีใหม่ ม.รัตนบัณฑิต (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)อาเลสสิโอ มาลาเทสตา vs วิละชน พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 150 ป.)เอดูอาร์ด ซาอิก vs โอได อาโบสเรก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)เพชรบางโทง ส.เดชะพันธ์ vs ฮิโรยูกิ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ vs เชลลินา ชิริโน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)กัดซิมูราด อาเมียร์ซานอฟ vs ลูคัส กาเบรียล (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)หลู ยีฟู vs รูอิ คากิซากิ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 122 ป.)