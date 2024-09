น้ำใจนักกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศ หลั่งไหล่ต่อเนื่อง ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น้ำใจนักกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศ ยังคงหลั่งไหลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด ทีมเจ็ตสกีจิตอาสา ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ นำโดยทีม Liqui Moly Jetski Team by Nakorn และทีม PTT Lubricants Gold Dragon Let’s Go Group ยังคงปักหลักลงพื้นที่ สนับสนุนหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ ทางด้าน “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดตั้งทีม “อาสาสมัครกู้ภัยและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำ” สังกัดสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการอัพเดทสถานการณ์อุทกภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดทีมเจ็ตสกีจิตอาสา ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ทีม Liqui Moly Jetski Team by Nakorn นำโดยคุณ “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัยและคุณ “จูน” กษมา ศิลาชัย และทีม PTT Lubricants Gold Dragon Let’s Go Group ทีมเจ็ตสกียักษ์ใหญ่แห่งภาคอีสาน นำโดยหัวเรือใหญ่ของทีม คุณทวีผล สุขเกษม และทีมงานร่วม 10 ชีวิต ประกอบด้วยคุณมันทนา สุขเกษม คุณธนินท์รัฐ มงคลนันทิภาคย์ คุณจิตตานันทิ์ พุฒพิทยารัตน์ คุณภีม์พัฒน์ สารสุวรรณ์ คุณอินทิตา วรชิตาพรรณ คุณวราห์ สุทธิไชยวัฒน์ คุณไวพจน์ อินทะผิว และคุณไพโรจน์ ศรีกุลวงนิมิตร ฯลฯ ยังคงปักหลักลงพื้นที่ บริเวณจังหวัดหนองคายและอุดรธานี สนับสนุนหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาร่วมแล้วกว่า 2 สัปดาห์ ถึงแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ไม่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำเริ่มลดในบางพื้นที่ แต่ประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งล่าสุด ได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคผ่านทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ถุงยังชีพของปตท. และของบริจาคที่เหล่าทีมเจ็ตสกีและนักเจ็ตสกี ได้ช่วยกันระดมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ นำมาแจกจ่าย ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนากว้าง และตำบลกุดสระ จังหวัดอุดรธานีด้าน “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ เตรียมดำเนินการจัดตั้งทีม “อาสาสมัครกู้ภัยและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำ” สังกัดสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักพร้อมเป็นเครื่องมือหลักสนับสนุนรัฐบาล หน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ในยามที่บ้านเมือง ประชาชนเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง “บิ๊กเปี๊ยก” กล่าวว่า “หลังจากเหตุการณ์อุกทกภัยทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา ตนเองได้เห็นถึงน้ำใจและความตั้งใจของเหล่านักกีฬาและทีมเจ็ตสกีที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เสียสละเป็นทีมเจ็ตสกีจิตอาสา ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ แต่ที่ผ่านมายังทำกันแบบไม่มีนโยบาย ไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควร มีปัญหาและจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขหลายส่วน แต่เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทุกคนทำด้วย “ใจ” ดังนั้นตนเล็งเห็นว่าควรจะทำเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จริงจัง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ให้เติบโตไปสู่ระดับโลก จึงได้ปรึกษากับเลขาธิการฯ กรรมการของสมาคมฯ รวมทั้งนักกีฬาและทีมเจ็ตสกีในสังกัดสมาคมฯ ว่าอยากจะจัดตั้ง ทีม “อาสาสมัครกู้ภัยและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำ” สังกัดสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการ มีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมที่ดีมากกว่านี้ เพราะเห็นว่าเจ็ตสกีนอกจากเป็นกีฬาความเร็วบนพื้นน้ำแล้ว ยังมีศักยภาพด้านการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำด้วย และ พร้อมเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนรัฐบาล หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในยามที่บ้านเมืองเดือดร้อน ประสบปัญหา ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ”“บิ๊กบอย” ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการฯ และนางจิราพร กาญจนพิทักษ์ รองเลขาธิการและเหรัญญิก สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถติดต่อ ศูนย์ปฎิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้ตลอด 24 ชม. เบอร์ติดต่อ คุณไอซ์ 099-045-6698