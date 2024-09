ปิดฉากงานฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-อียิปต์ - ยึดตำรา IFMA-OSM สอนมาตรฐานเดียวทั่วโลก

ความเคลื่อนไหวการนำกีฬามวยไทยร่วมกิจกรรมส่งเสริมความนิยมมวยไทยในอียิปต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - อียิปต์ ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และสมาพันธ์มวยไทยแห่งอียิปต์ (Egyptian Muaythai Federation)ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม โดยมี โมฮาเหม็ด อิบราฮิม ประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งอียิปต์ เข้าร่วมชมด้วย สำหรับกิจกรรมการสอนกีฬามวยไทยให้กับเยาวชน, นักมวยไทย และผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยชาวต่างชาติ ยังคงนำโดย "ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม ครูมวยไทยชื่อดังนำทีมมวยโบราณ ประกอบด้วย "ครูตุ้ม" อนุสรณ์ อินใจ, "ไออุ่น" พัชยาพร ค้าสม, "ลาคอส" กิตติ มาแหลง เป็นวิทยากร โดยเน้นการสอนตามแบบฉบับมาตรฐานมวยไทย One Standard Muaythai (OSM) เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายคือ ต้องการให้ทุกชาติเข้าใจกีฬามวยไทยต้องมีเอกลักษณ์อย่างไรบ้าง ซึ่ง IFMA ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพียงองค์กรเดียว เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในการสอนเน้นครอบคลุมทั้งทักษะการออกอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก และการป้องกัน ตามแบบฉบับประเทศแม่ของกีฬามวยไทยเพื่อกำหนดมาตรฐานมวยไทย One Standard Muaythai (OSM) ในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ตำรา IFMA-OSM หรือ One world, One Standard, One Muaythai"ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม ครูมวยไทยชื่อดังจากลานนา ไฟต์ติ้ง กล่าวว่า การมาเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศอียิปต์ในครั้งนี้ เราไม่ได้มาแค่เผยแพร่ศิลปะมวยไทยแต่เราได้นำเอามวยไทยมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย และคนอียิปต์ด้วย และหวังว่านอกจากจะทำให้คนอียิปต์มีความรู้ความเข้าใจ มีความรักในกีฬามวยไทย เราก็หวังว่า คนอียิปต์จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนไทยด้วย"ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม กล่าวต่อไปว่า ในมุมมองของตัวเองปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่เป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วโลก ถ้าหากว่าในอนาคตเราอยากให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วทุกพื้นที่ของโลกจริงๆ เราจะต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวโลกว่า มวยไทยนั้น สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย มวยไทยไม่ได้มีแค่ความรุนแรงแต่มวยไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทย และมวยไทยยังเต็มไปด้วยความสวยงามและความเคารพ ซึ่งตรงจุดนี้เราต้องนำเสนอให้ชาวโลกรู้ว่า นอกจากมวยไทยจะฝึกเพื่อใช้ในการแข่งขันบนเวทีแล้ว มวยไทยยังเป็นกีฬาที่เอาไว้ฝึกเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกไว้เพื่อป้องกันตัว หรือฝึกไว้เพื่อการแสดงเพื่อการอนุรักษ์ ตรงจุดนี้ต้องขอฝากถึงครูมวยไทยทุกคน ภาครัฐ ภาคเอกชน คนไทยทุกคน ที่ต้องช่วยกันนำเสนอ สร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวโลกเกี่ยวกับมวยไทยด้วยอนึ่งประเทศไทยและอียิปต์ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2497 หรือ ค.ศ. 1954 โดยอียิปต์เป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ทำให้วันที่ 27 กันยายน 2567 ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปีพอดี ซึ่งในปี 2567 ทั้งไทย และอียิปต์ กำหนดหมุดหมายสำคัญระหว่างสองประเทศ และเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์อันยาวนานฉันท์มิตรระหว่างกัน เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในทุกสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ ตลอดจนแสดงความพร้อมในการจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดทั้งปี