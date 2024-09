มิตซูบิชิ อิเล็คทริค โหมโรงก่อนเอเชียนคัพ ดึง “โอคาดะ” สอนทักษะฟุตบอลเยาวชน

มิตซูบิชิ อิเล็คทริก (Mitsubishi Electric ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม ฟุตบอลคลินิค ภายใต้แนวคิด "Together We Can Build Better" โดยเป็นการสอบทักษะฟุตบอลให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทย ซึ่งเนรมิตรสนามโปโลฟุตบอลพาร์ค พาอดีตดาวดังทีมชาติไทยรวมถึงฝึกสอนจากสโมสร เอฟซี อิมาบาริ ประเทศญี่ปุ่น และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนปัจจุบันมาร่วมเผยกลเม็ด ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นจิ๋ว ต่อยอดไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคตสำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ พร้อมด้วยนายเทสึยะ ชิโนะฮารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย), อิซาโอะ โดบาชิ ผู้ฝึกสอนจากสโมสร เอฟซี อิมาบาริ ในเจทรี, มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ และตำนานทีมชาติไทย อย่าง วรวุธ ศรีมะฆะด้านนายเทสึยะ ชิโนะฮารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดเราในฐานะผู้สนับสนุนหลัก (Title Partner) ของ ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024 มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันกับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation) เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ฟุตบอลเป็นเสมือนกับภาษาสากล ที่เราสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะต่างชาติพันธุ์ ต่างอายุ หรือต่างเพศ การเล่นฟุตบอลยังสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยเติบโตเป็นอย่างดี ช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และทำให้เด็กได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอีกด้วยMitsubishi Electric เป็นผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย ทั้งในด้าน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่เราได้ส่งมอบให้หลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เราหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยสนับสนุน สร้างสรรค์สังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืน มีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่มีจุดร่วมที่เหมือนกันระหว่างการดำเนินธุรกิจของเราและการเล่นฟุตบอล นั่นก็คือ “Team Work” หรือ “การทำงานเป็นทีม” ซึ่งร่วมมือกันนั้นย่อมเป็นกุญแจที่สำคัญสู่เป้าหมายความสำเร็จเรา Mitsubishi Electric หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประสบการณ์พิเศษสำหรับคุณ โดยได้พบปะและเรียนรู้จากตำนานฟุตบอล ค้นพบเทคนิคในการพัฒนาทักษะฟุตบอลของคุณและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ในปีนี้ เรามีความยินดีต้อนรับโค้ชจาก เอฟซี อิมาบาริ ที่บริหารงานโดยคุณโอคาดะ (Okada) อดีตผู้จัดการทีมชาติญี่ปุ่น มาที่ฟุตบอลคลินิกของเราในวันนี้ ผมมั่นใจว่า เราจะสามารถยกระดับการเล่นฟุตบอลของเรา ให้ก้าวข้ามไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม”นอกจากกิจกรรมฟุตบอลคลินิคแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเชิญถ้วยอาเซียนคัพ (Trophy Tour) จัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกถ้วย AFF ที่สุดของถ้วยรางวัลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แห่งอาเซียนภายในงานเปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยได้เข้ามาสัมผัสพร้อมเก็บภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมกับซุปตาร์นักเตะแบบเอ็กคลูซีฟ ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Trophy Tour (มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2024 โทรฟี่ ทัวร์) เป็นโอกาสสำคัญที่แฟนบอลไทยได้มีส่วนร่วมในการเชียร์ทีมชาติ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน เพื่อเป้าหมายของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอาเซียน 11 ประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี่คือกิจกรมดีๆ เพื่อส่งเสริมให้กับนักกีฬาเยาวชนไทย นำทักษะการเรียนรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างฝันการเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต