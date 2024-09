“ซุปเปอร์บอน” ปักศอกน็อก “โจ” ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81 "ทาเครุ" ปลดล็อกคว้าชัย

ศึก ONE ลุมพินี 81 จบลงไปอย่างสุดตื่นเต้นเร้าใจทุกวินาที สมเป็นศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส 3 ของปี เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล วัดสกิลมวยไทย “โจ ณัฐวุฒิ” ซึ่งเกมนี้จบไวเกินคาด หลังจากแลกอาวุธกันไม่ทันไร “ซุปเปอร์บอน” ก็งัดศอกตอกหน้า “โจ” ล้มตึงมึนจนลุกสู้ต่อไม่ไหว ชนะน็อกโดยใช้เวลาเพียง 1:43 นาที ของยกแรกเท่านั้น ส่งให้ “ซุปเปอร์บอน” คว้าสิทธิ์ไปชิงบัลลังก์มวยไทยรุ่นนี้กับแชมป์โลกคนปัจจุบัน “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไปคู่รอง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เผชิญหน้า “เคียมรัน นาบาติ” นักชกหมัดอันตรายจากรัสเซีย โดยแม้ “น้องโอ๋” จะเดินเกมด้วยการสาดแข้งได้เข้าเป้า แต่หลังจากแลกอาวุธกันครบ 3 ยก “เคียมรัน” ทำแต้มจะแจ้งกว่าจึงชนะคะแนนเอกฉันท์ รักษาสถิติไร้พ่ายได้อีกไฟต์ขณะที่ “นาบิล อานาน” พกดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต วัดความแกร่ง “ซอ ลิน อู” คนเหล็กชาวกะเหรี่ยงจากเมียนมา ปรากฏว่า “นาบิล” ใช้ความได้เปรียบช่วงชกสกัดการโจมตีของ “ซอ ลิน อู” ได้อยู่หมัด เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัยต่อเนื่องไฟต์ที่ 5 ในรายการนี้ส่วนนักชกขวัญใจชาวกะเหรี่ยง “เสือแบล็ค ท.พราน49” ขอทาบชั้นยอดมวย “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” โดยหลังจากทั้งคู่จด ๆ จ้อง ๆ กันในสองยกแรก “กุหลาบดำ” เริ่มเริ่งเครื่องยกในสุดท้ายและได้จังหวะซัดหมัดซ้ายเต็มขมับ “เสือแบล็ค” ปิดจ๊อบได้ในช่วงต้นยก 3อีกหนึ่งคู่ไฮไลต์คือศึกชิงสัญญา ONE ใต้เงื่อนไขต้องชนะน็อกเท่านั้น ระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” และ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” โดยหลังจากทั้งคู่สาดอาวุธอุตลุดไม่หยุดตลอดเกม สรุปสุดท้าย “จ้าวเสือใหญ่” ได้ 1 นับจากการซัดหมัด “สุริยันต์เล็ก” ลงไปนอนในยกแรก ทำได้เพียงชนะคะแนนเอกฉันท์ สัญญา ONE จึงยังไม่เป็นของฝ่ายใดในไฟต์นี้ด้าน “ทาเครุ เซกาวา” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่น ปะทะเดือดมวยแกร่งเมียนมา “ธานท์ ซิน” โดยแม้นักชกแดนปลาดิบจะพลาดถูกหมัดเสียนับยกแรก แต่สามารถพลิกกลับมาอัดแหลกกระแทกหมัดน็อก “ธานท์ ซิน” ในยกสองไปแบบสุดมัน กู้ศรัทธาสำเร็จสำหรับตัวแทนนักกีฬาไทยคนอื่น ๆ ทั้ง สามเอ ไก่ย่างห้าดาว, ชาโด้ สิงห์มาวิน, เสือคิม สจ.โต้งปราจีน และ ฤทธิเดช ส.สมหมาย ต่างแท็กทีมกำชัยกลับบ้านกันถ้วนหน้าโดยตลอดการแข่งขันในค่ำคืนนี้ มีนักกีฬาโชว์ฟอร์มจัดกระแทกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ “สามเอ”, “กุหลาบดำ” ที่ทุบโบนัสกลับบ้านไปคนละ 350,000 บาท ขณะที่ “ซุปเปอร์บอน” รับไป 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) ในฐานะนักกีฬา ONE รวมยอดอีเวนต์เดียวทะลุกว่า 2.3 ล้านบาท___________________________________สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE ลุมพินี 81- คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะน็อก โจ ณัฐวุฒิ นาทีที่ 1:43 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- คู่รอง เคียมรัน นาบาติ ชนะคะแนนเอกฉันท์ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซอ ลิน อู (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะน็อก เสือแบล็ค ท.พราน49 นาทีที่ 0:57 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะน็อก อัคราม ฮามิดี นาทีที่ 1:22 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)- ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮัมหมัด เซียซารานี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะคะแนนเสียงข้างมาก โอทิส แว็กฮอร์น (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)- ทาเครุ เซกาวา ชนะน็อก ธานท์ ซิน นาทีที่ 2:47 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- อิเลียส เอ็นนาฮาชิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรกิ อากิโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- ฤทธิเดช ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอซากุ โอกาซาวาระ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- ฮิว ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูเซฟ อีซาด (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)