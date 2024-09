PPTV ผนึก BG SPORTS ยิงสดบิ๊กทีมไทยลีก ท่าเรือ-เมืองทอง-แบงค็อก ลุ้นเจ้าเอเชีย ประเดิมนัดแรก 3 ต.ค.นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศบนหน้าจอดิจิตอลทีวี ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ BG SPORTS ช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลและคอนเทนต์กีฬาที่มาแรงบนแพลตฟอร์ม YOUTUBE ที่เพิ่งคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจาก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) มาหมาด ๆ เตรียมส่งความมันส์จากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่หน้าจอทีวี ด้วยการยิงสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย อย่าง AFC Champions League Two 2024/25 แฟนกีฬาเตรียมเชียร์เต็มตา เต็มอารมณ์ รวม 5 แมตช์โดยความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง 2 เจ้าตลาดแห่งการถ่ายทอดสดกีฬา พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 และ BG SPORTS ที่ขอเอาใจแฟนกีฬาชาวไทย ชวนส่งเสียงเชียร์สโมสรชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนลงสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC Champions League Two 2024/25 จำนวน 5 แมตช์ แฟน ๆ จะได้ร่วมลุ้น 3 ตัวแทนจากไทยลีก นำโดย “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รองแชมป์เก่า, “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี รองจ่าฝูงทีมปัจจุบัน และ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่ที่จะขับเคี่ยวแชมป์ในทุกฤดูกาลความมันส์สะใจปีนี้ เริ่มประเดิมแมตช์แรก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. นี้ เวลา 19.00 น. การท่าเรือ เอฟซี (ไทย) พบ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส (สิงคโปร์) ต่อด้วย วันพุธที่ 23 ต.ค. เวลา 19.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด (ไทย) vs เซบู เอฟซี (ฟิลิปปินส์) จากนั้น วันพุธที่ 6 พ.ย. 2024 เวลา 19.00 น. แบงค็อก ยูไนเต็ด (ไทย) vs ลีแมน เอฟซี (ฮ่องกง) วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. เวลา 19.00 น. เซลังกอร์ เอฟซี (มาเลเซีย) vs เมืองทอง ยูไนเต็ด (ไทย) วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. เวลา 19.00 น. ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส (สิงคโปร์) vs การท่าเรือ เอฟซี (ไทย)แฟนกีฬาห้ามพลาด! ร่วมเชียร์เหล่าบิ๊กทีมไทยลีก สู้ศึกชิงเจ้าสโมสรเอเชีย ถ่ายทอดสดให้ชมฟรี! ได้ทางหน้าจอฟรี! ทางหน้าจอ หรือชมสดออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com