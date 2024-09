ความร่วมมือครั้งสำคัญ! ONE จับมือ SUI เครือข่ายบล็อกเชนระดับโลก มุ่งพัฒนาวงการเกม

Sui เครือข่ายบล็อกเชนชั้นนำของวงการ ประกาศการผนึกกำลังครั้งสำคัญขององค์กรเทคโนโลยีชั้นนำและองค์กรกีฬาระดับโลก ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ยักษ์ใหญ่ระดับโลก อย่างเป็นทางการ โดยแผนการประกาศความร่วมมือครั้งนี้ได้ถูกประกาศขึ้นระหว่างงานอภิปรายที่จัดขึ้นที่ Singapore Builder House ของ Sui ในงาน Token2049 ซึ่งเป็นอีเวนต์ด้านคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกการร่วมมือกันครั้งนี้ Sui จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ONE โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ONE Fight Arena เกมเล่นฟรีบนมือถือ ที่รองรับเทคโนโลยีบล็อกเชน Web3 ซึ่ง ONE ร่วมพัฒนากับ Animoca Brands และ Notre Game บริษัทในเครือ โดยมุ่งหวังที่จะเปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้สวมบทบาทเป็นนักกีฬา ONE ในดวงใจ พร้อมกับโอกาสที่จะได้เข้าถึงคลังทรัพย์สินทางปัญญาอันมหาศาลของ ONE โดยคาดว่าเกมดังกล่าวจะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้เกม ONE Fight Arena จะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของ Sui เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมแนวใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างแท้จริง และจะช่วยให้ ONE สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับเหล่าแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การร่วมมือกับ Sui ยังรวมถึงการสร้างซีรีส์การ์ตูนหรือมังงะเกี่ยวกับเรื่องราวของนักกีฬา ONE ที่เข้าถึงได้ผ่าน zkLogin ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน Walrus ของ Sui นอกจากนี้ยังมีเกมทำนายผลชิงรางวัลอีกมากมาย รวมถึงของสะสมแบบ "Phygital" ที่ผสานลักษณะทางกายภาพและดิจิทัลเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้แฟน ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในหลากหลายรูปแบบในโอกาสนี้ นาย หัว ฟัง เต ผู้ก่อตั้งร่วมและประธานกลุ่มของ วัน แชมเปียนชิพ ได้กล่าวเปิดใจถึงความร่วมมือครั้งสำคัญกับ SUI ในครั้งนี้ว่า“จากสถานการณ์การแข่งขันสูงในวงการธุรกิจปัจจุบัน การดึงดูดความสนใจต้องอาศัยการมอบประสบการณ์คุณภาพชั้นยอดเพื่อสร้างจุดร่วมและการมีส่วนร่วม โดยเราตั้งเป้าที่จะเชื่อมต่อกับแฟน ๆ ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนออีเวนต์ระดับโลก เกมที่สร้างสรรค์ ฟีเจอร์หน้าจอที่สอง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web3 ซึ่ง ธุรกิจของ Sui ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างเหมาะเจาะ เราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกันในฐานะพันธมิตรบล็อกเชนอย่างเป็นทางการเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง”