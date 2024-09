เทควันโดพุมเซ่ไทยกวาด 5 ทองศึกนานาชาติที่เกาหลี

ทัพเทควันโดพุมเซ่ไทยสร้างชื่อในแดนกิมจิ หลังคว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในศึก โซล คัพ อินเตอร์เนชันแนล โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ (Seoul Cup International Open Taekwondo Championships) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคว้าถ้วยทีมยอดเยี่ยม และ 3 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม "บิ๊กเอ"ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโด ออกมาชื่นชมความยอดเยี่ยมของพุมเซ่ไทย พร้อมตั้งเป้าใหญ่คว้าแชมป์โลก ที่ฮ่องกง ในเดือนพ.ย. ให้ได้ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทย ไปร่วมการแข่งขันศึก 2024 โซล คัพ อินเตอร์เนชันแนล โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ( 2024 Seoul Cup International Open Taekwondo Championships) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีโค้ชลีนา ยอน เป็นผูควบคุมทีมไปร่วมการแข่งขันล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ทัพเทควันโดทีมชาติไทย ได้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ถึง 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ทำให้รวมผลงานแล้วสามารถคว้าถ้วยรางวัลทีมยอดเยี่ยมมาได้สำเร็จ พร้อมกับ คว้ารางวัล Best of the best trophy หรือนักกีฬายอดเยี่ยม จากรุ่นประชาชนชาย ได้แก่ วรพล เซี่ยงหลิว, รุ่นเยาวชนชาย พีรชาญ มานะมุ่งประเสริญ และรุ่นเยาวชนหญิง วัชรกุล ลิ้มจิตรกร"นับว่าเป็นการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคน รวมถึงโค้ช ลีนา ยอน ที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับเทควันโดไทย ซึ่งที่ผ่านมาในปีนี้ เราสามารถทำผลงานได้ดีถึง 2 รายการ ระดับนานาชาติ คว้าเหรียญทองมาได้อย่างมากมาย แต่เรายังมีเป้าหมายใหญ่รออยู่ข้างหน้า คือการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ ชิงแชมป์โลก ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ฮ่องกง โดยสมาคมจะส่งแข่งทุกรุ่น แม้แต่รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป เราตั้งเป้าจะคว้าแชมป์โลกมาให้ได้อย่างน้อย 1 ประเภท ซึ่งผมเชื่อว่ามาตราฐานเทควันโด พุมเซ่ ของไทยตอนนี้สูงขึ้นมีโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จได้แน่นอน" ผศ.พิมล กล่าวสำหรับผลงาน 2024 Seoul Cup International Open Taekwondo Championships ประกอบด้วย 5 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว แต่ละรุ่น พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์, วัชรกุล ลิ้มจิตรกร, วรพล เซี่ยงหลิว, สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง และ พีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ, 5 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่เดี่ยว แต่ละรุ่น อรนวีย์ ศรีสหกิจ, ธัญสินี มุขดา, ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, จิระพงศ์ เขตหลัก, ณัฏฐชัย สุทา 2 เหรียญทองเเดง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว นภัสสร ปิตินานนท์ และ ณัฐพัชร แก้วกัน