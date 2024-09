เข้าตาระดับโลก "โจ โรแกน" พิธีกรดัง เอ่ยปากชมศอก "ซุปเปอร์เล็ก"

“โจ โรแกน” พิธีกรชื่อก้องโลก ชาวสหรัฐอเมริกา อดใจไม่ไหว ขอเอ่ยปากชมลูกฟันศอกของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) และแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ใช้เผด็จศึก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์คนเก่าจากเกาะอังกฤษ กลางรายการพอดแคสต์ “The Joe Rogan Experience” ของตัวเองกลายเป็นช็อตปิดเกมที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลก สำหรับจังหวะดักฟันศอกสุดเหนือชั้นของ “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ใช้เผด็จศึก “แฮ็กเกอร์ตี” อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรกเท่านั้น ส่งให้เขากระชากเข็มขัดมวยไทยมาครองสำเร็จ และพาตัวเองขึ้นเป็นแชมป์โลก 2 รุ่น 2 กติกาทันที ในศึก ONE 168 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมาโดยหลังจากโชว์เทคนิคการดักศอกขั้นเทพให้ทุกคนได้เห็น “ซุปเปอร์เล็ก” ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก ซึ่งล่าสุด พิธีกรชื่อดังระดับโลก “โจ โรแกน” ที่ประทับใจศอกบันลือโลกดังกล่าวด้วยเช่นกัน ถึงกับออกมาเอ่ยปากชมแชมป์โลก 2 รุ่น 2 กติกาชาวไทย กลางรายการพอดแคสต์ “The Joe Rogan Experience” ของตัวเอง“ซุปเปอร์เล็ก เป็นนักมวยไทย ที่เจ๋งมาก ๆ ไฟต์ล่าสุดเขาสู้กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ที่เป็นแชมป์ และเขาฟันศอกจากด้านบนลงมาอย่างรวดเร็ว ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นภายใน 40 วินาทีเท่านั้น มันเป็นจังหวะน็อกที่สวยงามมาก ๆ”“แฮ็กเกอร์ตี กระโดดเข้ามาหา และ ซุปเปอร์เล็ก ก็ได้จังหวะฟันศอกทันที เขาเคยลองทำแบบนี้มาก่อนแล้วในจังหวะก่อนหน้า เพียงแค่มันไม่โดน แต่ครั้งนี้จังหวะมันสมบูรณ์แบบมาก เขาโยกหัวหลบหมัด แล้วฟันศอกเข้าไปที่ขมับของ แฮ็กเกอร์ตี เต็ม ๆ พระเจ้า มันเป็นศอกที่ไร้ที่ติจริง ๆ”ด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” เมื่อทราบว่าถูก “โจ โรแกน” พูดถึง ก็ไม่รอช้า รีบนำคลิปจากรายการดังกล่าวมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรม superlek789 ของตัวเองทันที พร้อมเขียนข้อความทิ้งท้าย หวังที่จะได้รับโอกาสเข้าไปนั่งเป็นแขกรับเชิญในรายการพอดแคสต์ดังของพิธีกรรายนี้ ที่มีบรรดาผู้มีชื่อเสียงระดับโลก แวะเวียนมานั่งให้สัมภาษณ์กันอย่างไม่ขาดสาย“ลูกฟันศอกที่สมบูรณ์แบบนี้ เป็นผลมาจากการฝึกฝนร่วมกับโค้ชของผม (เทรนเนอร์ฟ้าใส) เราฝึกฝนให้มันสมบูรณ์แบบ เพื่อนำมาใช้ต่อกรกับหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดบนโลกนี้”“ผมอยากจะแสดงมวยไทยให้ทั่วโลกเห็น และวันหนึ่งผมหวังว่าจะได้พบ โจ โรแกน เราอาจจะสามารถฝึกซ้อมร่วมกัน และนั่งพูดคุยเกี่ยวกับความงดงามของมวยไทยได้มากกว่านี้”