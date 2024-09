ทองพูน-ก้องธรณี-สินสมุทร-แดเนียล พร้อมโบกธงไทย ศึก ONE Fight Night 25

นับถอยหลังอีกเพียง 3 สัปดาห์ แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกก็จะได้รับชมความมันแบบจัดเต็ม กับศึก ONE Fight Night 25 ที่ชูโรงด้วยศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ภาคสอง ระหว่าง “อเล็กซิส นิโคลัส” เจ้าของตำแหน่ง พบอดีตแชมป์คู่ปรับเก่า “รีเกียน เออร์เซล” ร่วมด้วย 4 กำปั้นตัวแทนไทย ที่พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าแต้มชัยสุดสำคัญมาครอง โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ของวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.นี้เริ่มที่คู่เอกนำรายการ “อเล็กซิส นิโคลัส” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต ชาวฝรั่งเศส คนปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ “รีเกียน เออร์เซล” สุดยอดนักสู้สัญชาติซูรินาม-ดัตช์ กลับมาแก้มือทวงเข็มขัด หลังผลการแข่งขันในภาคแรกในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เป็น “อเล็กซิส” ที่ทำแสบเรียกนับ “รีเกียน” จนเป็นฝ่ายชนะคะแนน กระชากเข็มขัดไปได้แบบสุดเซอร์ไพรส์คู่รอง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอาวุธคม จากเพชรบูรณ์ เตรียมประเดิมเวที ONE Fight Night ครั้งแรกด้วยการพบกับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้หมัดไว จากรัสเซีย ที่หวังเก็บแต้มชัยไฟต์นี้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ขณะที่ “สินสมุทร กลิ่นมี” นักสู้พ่อลูกอ่อน จากชลบุรี ลุ้นคืนฟอร์มเก่ง ด้วยการรับน้อง “ยูเซฟ อัสซูอิก” กำปั้นฝีมือฉกาจ จากเดนมาร์ก-โมร็อกโก ผู้มากไปด้วยดีกรีแชมป์ ที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวตส่วน “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักชกทรงแบด จากมหาสารคาม ขอกลับมากู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง หลังสะดุดพ่ายในไฟต์ล่าสุด ด้วยการท้าวัดแกร่ง “รุย โบเทลโฮ” นักสู้ดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งยุโรป จากโปรตุเกส ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)ปิดท้ายด้วย “แดเนียล วิลเลียมส์” นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี เจ้าของวลีเด็ด “ชนแก้ว” หวนคืนสู่กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยจะแลกเดือดกับ “บันหม่า ตั่วจี๋” ซูเปอร์สตาร์จากแดนมังกร ในกติกา MMA รุ่นฟลายเวตนอกจากนี้ยังมีคู่มวยน่าสนใจอีกมากมายให้ได้รับชมในรายการนี้ โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh