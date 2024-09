ส.กีฬาทางน้ำ ปิดคอร์สชื่นมื่น 57 ผู้ฝึกสอนไทยรับการติวเข้มโครงการพัฒนาบุคลากร

ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำไทย สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ปิดคอร์สชื่นมื่น 57 ผู้ฝึกสอนไทยรับการติวเข้มในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 2 ( TSA Swimming Coaches Certification Course, L2 ) ด้าน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เผย ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผู้ฝึกสอนตามแนวทางของ สหพันธ์กีฬาทางน้ำนานาชาติ หรือ World Aquatics ที่ระบุชัดว่า ผู้ฝึกสอน เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุด โดยผู้สำเร็จหลักสูตร สามารถต่อยอดสู่ ระดับ 3 ที่เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติและระดับนานาชาติได้ต่อไปสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย , ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 2 ( TSA Swimming Coaches Certification Course, L2 )โดยการอบรมในครั้งนี้จัดอบรมทั้งหมด 5 วัน เมื่อระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2567 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 57 คน จากสโมสรสมาชิกในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ มีในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "สหพันธ์กีฬาทางน้ำนานาชาติ หรือ World Aquatics กำหนดแนวทางในการพัฒนาวงการ Aquatics Sport โดยให้นักกีฬากีฬาทางน้ำเป็นศูนย์กลางในการทำงาน มีบุคลากรสนับสนุนนักกีฬา Athlete Support Personnel ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ทีมวิทย์การกีฬา และเจ้าหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดว่าผู้ฝึกสอน เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดตามแนวทาง World Aquatics และตามนโยบายของสมาคมในเรื่องการพัฒนาบุคลากร สมาคมจึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับมาเดิม เพื่อทบทวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง สามารถนำไปต่อยอดเป็นผู้ฝึกสอนระดับ 3 และเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป"พร้อมกันนั้น พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ยังได้กล่าวขอขอบคุณ นายสาธิต หงส์ทอง วิทยากรหลัก ผู้ฝึกสอนทีมชาติ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในวงการกีฬาว่ายน้ำ ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้กล่าวเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 2ขณะที่พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 2( TSA Swimming Coaches Certification Course, L2 ) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 57 คน พร้อมกล่าวปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลส ซอยรามคำแหง 24 โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสอบผ่านทุกท่าน